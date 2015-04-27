Как действовать при аварии на Евразе: состоялись масштабные учения по гражданской обороне и ЧС (ФОТО)

Posted 27 апреля 2015, 12:45
Published 27 апреля 2015, 12:45
Modified 4 августа 2022, 21:39
Updated 4 августа 2022, 21:39
Учения начались на территории кислородно-компрессорном производстве ЕВРАЗ НТМК. Здесь спецслужбы отработали навыки оперативного оповещения работников о чрезвычайной ситуации, эвакуации и оказания первой медицинской помощи.
В управлении подготовки производства спасатели попрактиковались в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
В тренировочной спасательной операции было задействовано десять единиц техники - сотрудники пожарной части, бригада медсанчасти комбината, газоспасатели, представители управлений охраны труда и гражданской обороны, службы безопасности. За действиями аварийно-спасательных служб наблюдала специальная комиссия из руководителей управления ЕВРАЗ НТМК.
Учения проводилась в соответствии с утвержденными нормами – службы прибывали на место в течение нескольких минут, работу проводили с использованием специального оборудования, оперативно ликвидировали все источники опасности.
ЕВРАЗ НТМК уделяет пристальное внимание обеспечению безопасности персонала, поэтому подобные учения на территории комбината проводятся несколько раз в год.
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