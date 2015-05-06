В ГДДЮТ прошел концерт в честь ветеранов-работников системы образования

Этот День Победы для нас особенный не только из-за юбилея, - подчеркнул он. – Мы долго искали национальную идею, но, оказалось, что она лежит на поверхности. Пришла она к нам с возвращением Крыма и Севастополя, земли, обильно политой кровью российского солдата. Я думаю, теперь точно ясно, что для всех нас главная национальная идея – патриотизм.