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Posted 6 мая 2015, 05:10

Published 6 мая 2015, 05:10

Modified 4 августа 2022, 21:39

Updated 4 августа 2022, 21:39

В ГДДЮТ прошел концерт в честь ветеранов-работников системы образования

6 мая 2015, 05:10
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов-работников системы образования города.

Концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, для работников системы образования Нижнего Тагила прошел в городском Дворце детского и юношеского творчества. Ветеранов-педагогов чествовал полный зал школьников и учителей, которые подарили героям цветы и свои творческие номера.

В концерте приняли участие ансамбль бального танца «Виктория» из Политехнической гимназии, группа «Академия волшебников», другие известные в городе детские коллективы. Со сцены звучали песни и стихи. Учащиеся средней школы № 13 представили фотографии «Бессмертного полка», а члены детских общественных организации ЮНТА и ФДО – письма военного времени.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов пожелал ветеранам здоровья, хорошего настроения, чистого и светлого неба.

Этот День Победы для нас особенный не только из-за юбилея, - подчеркнул он. – Мы долго искали национальную идею, но, оказалось, что она лежит на поверхности. Пришла она к нам с возвращением Крыма и Севастополя, земли, обильно политой кровью российского солдата. Я думаю, теперь точно ясно, что для всех нас главная национальная идея – патриотизм.

© Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

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#Общество#Дети#Учителя#Концерт#Великая отечественная война#Победа#День Победы#ГДДЮТ
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