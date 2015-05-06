В ГДДЮТ прошел концерт в честь ветеранов-работников системы образования

Posted 6 мая 2015, 05:10
Published 6 мая 2015, 05:10
Modified 4 августа 2022, 21:39
Updated 4 августа 2022, 21:39
Концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, для работников системы образования Нижнего Тагила прошел в городском Дворце детского и юношеского творчества. Ветеранов-педагогов чествовал полный зал школьников и учителей, которые подарили героям цветы и свои творческие номера.
В концерте приняли участие ансамбль бального танца «Виктория» из Политехнической гимназии, группа «Академия волшебников», другие известные в городе детские коллективы. Со сцены звучали песни и стихи. Учащиеся средней школы № 13 представили фотографии «Бессмертного полка», а члены детских общественных организации ЮНТА и ФДО – письма военного времени.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов пожелал ветеранам здоровья, хорошего настроения, чистого и светлого неба.
Этот День Победы для нас особенный не только из-за юбилея, - подчеркнул он. – Мы долго искали национальную идею, но, оказалось, что она лежит на поверхности. Пришла она к нам с возвращением Крыма и Севастополя, земли, обильно политой кровью российского солдата. Я думаю, теперь точно ясно, что для всех нас главная национальная идея – патриотизм.
© Пресс-служба администрации Нижнего Тагила