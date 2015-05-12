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Posted 12 мая 2015,, 08:25

Published 12 мая 2015,, 08:25

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

9 мая в Нижнем Тагиле иномарка сбила 8-летнюю девочку

12 мая 2015, 08:25
В самый разгра праздника Победы в Нижнем Тагиле, 9 мая, случилось ДТП, в котором по неосторожности водителя, пострадал ребенок. О случившемся рассказывают в официальных сводках областной ГИБДД и очевидцы в социальных сетях.

В 15:25 на улице Зари, напротив дома № 83, водитель Renault Fluence 1984 года рождения (категория «В», стаж – 9 лет, 8 НПДД) допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка-пешеход 2006 года рождения получила перелом бедренной кости, госпитализирована.

Вот, что рассказывает тагильчанка Ирина. Она стала невольным очевидцем последствий ДТП:

Мужчина, водитель авто марки Renault, сбил девочку 8 лет на пешеходном переходе, на остановке лицей 39. Удар получился в левое бедро (вмятина на капоте)/ Кристина упала, ударилась лицом об асфальт. Итог – перелом левого колена, вставлен железный штырь в ногу. Я просто очевидец, проезжавший мимо. Все посмотрели и разъехались! Мы с девочкой (подружка, с кем была Кристина) поехали за скорой в больницу на горку. И еще на ноге, которая сломана, слетел кроссовок. Никто из взрослых людей не соизволил желания помочь маленьким девочкам... куда катится мир... рассказала Ирина TagilCity.ru.

Сестра пострадавшей рассказала TagilCity.ru о состоянии девочки:

Говорит ножка болит, операция в Екатеринбурге будет. На растяжку ногу поставили и гипс наложили.

© TagilCity.ru

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