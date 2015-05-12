9 мая в Нижнем Тагиле иномарка сбила 8-летнюю девочку

Мужчина, водитель авто марки Renault, сбил девочку 8 лет на пешеходном переходе, на остановке лицей 39. Удар получился в левое бедро (вмятина на капоте)/ Кристина упала, ударилась лицом об асфальт. Итог – перелом левого колена, вставлен железный штырь в ногу. Я просто очевидец, проезжавший мимо. Все посмотрели и разъехались! Мы с девочкой (подружка, с кем была Кристина) поехали за скорой в больницу на горку. И еще на ноге, которая сломана, слетел кроссовок. Никто из взрослых людей не соизволил желания помочь маленьким девочкам... куда катится мир... рассказала Ирина TagilCity.ru.