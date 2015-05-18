Жителям Нижнего Тагила презентовали проект по строительству завода по утилизации ТБО (ФОТО)

Слушатели задавали весьма острые вопросы. Ко всему прочему, на обсуждение был вынесен так и не реализованный проект по строительству мусоросжигательного завода на полигоне Ленинского района, возведение которого было начато еще 15 лет назад. Но Администрация города заверила граждан, что данный проект будет реализован при государственной поддержке. Соответственно, есть уверенность, что судьба предшественника ему не грозит.