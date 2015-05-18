Жителям Нижнего Тагила презентовали проект по строительству завода по утилизации ТБО (ФОТО)

Posted 18 мая 2015, 10:10
Published 18 мая 2015, 10:10
Modified 24 февраля, 07:41
Updated 24 февраля, 07:41
Как сообщалось ранее, мэрия Нижнего Тагила и «РТ-НЭО Нижний Тагил» заключили соглашение на строительство современного комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в черте города.
В минувшую пятницу генеральный директор «РТ-НЭО Нижний Тагил» Татьяна Скорик и ее заместитель Виктор Бахориков провели презентацию будущего проекта. Максимально доступным для жителей города языком представители корпорации осветили технологическую и логистическую стороны планируемого предприятия.
Стало известно, что в результате строительства город получит не только инновационный комплекс, но и около 200 рабочих мест станут доступны горожанам. Жители города, в свою очередь, весьма настороженно отнеслись к планам городского управления. Опасаются, что в непосредственной близости от жилой зоны будут совершаться вредные выбросы, образующиеся при сжигании отходов. Глава города уверил граждан, что ущерб экологии города нанесен не будет:
Не страшно, что завод по утилизации ТБО будет располагаться в черте города, у нас есть предприятия и пострашнее. НТМК тоже находится в городе — и ничего, все в порядке.
Слушатели задавали весьма острые вопросы. Ко всему прочему, на обсуждение был вынесен так и не реализованный проект по строительству мусоросжигательного завода на полигоне Ленинского района, возведение которого было начато еще 15 лет назад. Но Администрация города заверила граждан, что данный проект будет реализован при государственной поддержке. Соответственно, есть уверенность, что судьба предшественника ему не грозит.
Сергей Константинович Носов подытожил встречу ярким высказыванием:
Мы можем долго валить мусор по лесам, и лесов у нас много. Но, по-моему, пора с этим заканчивать.
А пока Администрация решает проблему мусора на городском уровне, каждый житель может сделать свой маленький вклад и поддерживать чистоту рядом с собой.
Конечно, есть и другие, более щадящие для природы методы борьбы с мусором, например, сортировочные комплексы для ТБО. Узнать подробнее о них и заказать сортировочную с гарантией до 5 лет можно на сайте http://www.sortirovka.ru/komplexy_sortirovki/.