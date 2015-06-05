«Молочная Благодать» приняла областной смотр-конкурс качества молочной продукции

День, полный волнующих событий, подходил к концу. Оглашение итогов конкурса для одних предприятий стало поводом для радости, другим принесло некоторые разочарования. Первым делом члены жюри отметили, что все представленные на конкурс образцы полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к пищевой продукции. Уральцы могут быть уверены: продукты, поставляемые в магазины с предприятий, входящих в Молочный союз Свердловской области, вкусны и полезны. Однако, среди хороших всегда есть лучшие. По сумме баллов кефир, сметана, творог и масло «Молочной Благодати» получили Гран-При в главной номинации — «Лучшая продукция. Стабильность и качество». В число продуктов-призёров попали и кушвинские новинки — шоколадный коктейль и творожный сырок с «Черносливом».