«Молочная Благодать» приняла областной смотр-конкурс качества молочной продукции

Posted 5 июня 2015, 05:15
Published 5 июня 2015, 05:15
Modified 24 февраля, 07:43
Updated 24 февраля, 07:43
«Молочная Благодать» не случайно стала принимающей стороной областного состязания. Смотр-конкурс качества молочной продукции традиционный, место его проведения определяется по принципу «Евровидения» — гостей принимает прошлогодний победитель. В апреле 2014 года производителей лучших молочных продуктов определяли в Богдановиче. За Кубок победителя боролись 12 соискателей, но получила его «Молочная Благодать». Кроме того, кушвинские профессионалы увезли из Богдановича Гран-при в номинации «Стабильность и качество», а также серебряную медаль за новинки — творожный крем «Лимонный пирог» и йогурт «Гранат».
В этом году конкурс стал ещё представительнее — в нём приняли участие 15 компаний. Открывая встречу, заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Владимир Гребнев подчеркнул важность работы молочной отрасли в обеспечении продовольственной безопасности региона.
Самообеспечение молочной продукцией в области растёт, в прошлом году оно превысило 60 процентов. Это связано с ростом продуктивности коров и стабильной работой перерабатывающих предприятий. Поставщиками сырья на молокозаводы являются крупные и средние хозяйства. Перерабатывающие компании поддерживают своих поставщиков, авансируя их в начале года. Эти средства помогают в проведении посевной кампании, — отметил Владимир Гребнев.
Успехов в состязании участникам пожелали также президент компании «Молочная Благодать» Юрий Жуков, председатель областного Молочного союза Игорь Пехотин и глава кушвинской администрации Михаил Слепухин.
Конкурс стартовал. Экспертному жюри, в состав которого вошли технологи всех предприятий-участников, предстояло дегустировать 65 образцов продукции. Затем эти же образцы оценивали члены правительственной комиссии. Дегустация проходила в закрытом режиме: образцам присвоили порядковые номера и поместили в идентичную посуду. Победителем становился продукт, набравший большее количество оценочных баллов. В номинации «Лучшая продукция. Стабильность и качество» за право называться самыми вкусными спорили кефир, сметана, творог и масло. В номинации «Новинка» участвовали виды продукции, освоенные на предприятиях за последний год. Хозяева встречи представили на суд жюри сразу два продукта: шоколадный молочный коктейль и творожный сырок с фруктовым наполнителем «Чернослив».
Пока технологи колдовали в дегустационном зале, директора и специалисты молокозаводов познакомились с производственными линиями «Молочной Благодати». Хозяева показали всю технологическую цепочку — от аппаратного отделения, где происходит очистка, нормализация, гомогенизация и пастеризация поступающего молока, до склада готовой продукции, где присутствуют более 50 наименований разных молочных вкусностей.
Особенно гостей заинтересовало новое оборудование. Компания ежегодно вкладывает порядка 200 миллионов рублей в техническое перевооружение. Только за последний год кушвинский завод пополнился автоматизированными линиями в творожном и сметанном цехах, автоматической моечной станцией, двумя низкотемпературными камерами.
Прибывшие специалисты скрупулёзно изучили возможности новых модулей линии по выработке сметаны, запущенного всего два месяца назад. Здесь исключены ошибки, связанные с человеческим фактором. Управление всеми технологическими процессами происходит в автоматическом режиме.
Пройдя по цехам «Молочной Благодати», нахожусь под сильным впечатлением, — призналась начальник лаборатории СПК «Битимский» Светлана Оськина, — всё на современном уровне. Очень понравилась линия по производству сметаны.
Кроме знакомства с предприятием гостям предложили больше узнать о кушвинской земле. Нынче город отпразднует своё 280-летие. Участники конкурса побывали в местном музее, поднялись на гору Благодать, чьи железные богатства дали жизнь поселению. Кушва всегда была городом заводов. Сегодня, экономику муниципалитета определяют переработчики молока.
Нам повезло, что на нашей территории работает столь успешное предприятие — ООО «Молочная Благодать». Рабочие места, налоги, социальная стабильность и положительный имидж города, создаваемый благодаря качественной продукции — за всё это кушвинцы благодарны компании, — сообщил гостям глава администрации Кушвы Михаил Слепухин.
День, полный волнующих событий, подходил к концу. Оглашение итогов конкурса для одних предприятий стало поводом для радости, другим принесло некоторые разочарования. Первым делом члены жюри отметили, что все представленные на конкурс образцы полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к пищевой продукции. Уральцы могут быть уверены: продукты, поставляемые в магазины с предприятий, входящих в Молочный союз Свердловской области, вкусны и полезны. Однако, среди хороших всегда есть лучшие. По сумме баллов кефир, сметана, творог и масло «Молочной Благодати» получили Гран-При в главной номинации — «Лучшая продукция. Стабильность и качество». В число продуктов-призёров попали и кушвинские новинки — шоколадный коктейль и творожный сырок с «Черносливом».
Итоги конкурса обрадовали кушвинских переработчиков молока, но не удивили.
Высокое качество продуктов «Молочная Благодать» стало визитной карточкой нашего завода, — рассказал Президент компании Юрий Жуков, — Именно за это нас и любят наши покупатели. Они знают нашу продукцию, доверяют ей. Мы применяем только натуральные и безопасные для здоровья ингредиенты. И никаких консервантов. Поэтому бренд «Молочная Благодать» стал для покупателей своеобразным гарантом свежести и натуральности.
Наша справка: Молочный завод в Кушве работает с 1969 года. Ежесуточно на ООО «Молочной Благодати» в переработку поступают 200 тонн молока. Выпускается более 50 видов продукции, в том числе маслои мягкие сыры. Кушвинскую продукцию можно приобрести в Екатеринбурге, городах Свердловской области, а также ХМАО.