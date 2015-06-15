Преимущества использования домашних самогонных аппаратов

Особенность спиртного, производимого дома, является то, что в его состав входят исключительно натуральные продукты и ингредиенты. Широкие возможности домашних дистилляторов позволяют изготовлять в домашних условиях качественный алкоголь, который по своим вкусовым ощущениям будет не только таким же, но и лучше дорогих элитных напитков.