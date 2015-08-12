Контактные линзы: от стеклянных сфер до «глаз терминатора» – за полтора века

Posted 12 августа 2015, 11:20
Published 12 августа 2015, 11:20
Modified 14 декабря 2023, 15:54
Updated 14 декабря 2023, 15:54
Сегодня контактными линзами пользуются миллионы людей по всему миру. Многие просто не представляют своей повседневности без такой маленькой и, в прямом смысле, незаметной детали. Казалось бы, такой вид коррекции зрения мог появиться только в мире современных технологий. Однако контактным линзам – уже более ста лет!
Альтернативу очкам придумал немецкий ученый в 1888 году. Конические сферы из темного стекла – так выглядели первые контактные линзы. Страшно представить, как их можно было носить, тем не менее это был прорыв в мире оптики.
В начале прошлого века появились более современные линзы – из пластика. Наконец, в 1959 году в Чехии создали мягкие гидрогелевые контактные линзы. Тогда они были, конечно, не идеальными, но все же достаточно комфортными. За последние полвека они только совершенствовались, и сегодня мы имеем огромный ассортимент линз, который позволяет большинству подобрать идеальный вариант. Заходите на www.linza.com.ua – здесь вы найдете современные контактные линзы от лучших производителей: Bausch & Lomb, Cooper Vision, Johnson&Johnson и т. д.
Но это еще не все. Контактные линзы начали применять не только для коррекции зрения. Ознакомимся с наиболее впечатляющими модификациями линз, которые вскоре могут появиться на рынке оптики.
И это – только малая часть необычных модификаций контактных линз. Дальше, безусловно, их будет становиться только больше.