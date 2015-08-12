Контактные линзы: от стеклянных сфер до «глаз терминатора» – за полтора века

В начале прошлого века появились более современные линзы – из пластика. Наконец, в 1959 году в Чехии создали мягкие гидрогелевые контактные линзы. Тогда они были, конечно, не идеальными, но все же достаточно комфортными. За последние полвека они только совершенствовались, и сегодня мы имеем огромный ассортимент линз, который позволяет большинству подобрать идеальный вариант. Заходите на www.linza.com.ua – здесь вы найдете современные контактные линзы от лучших производителей: Bausch & Lomb, Cooper Vision, Johnson&Johnson и т. д.