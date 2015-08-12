tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 августа 2015, 11:20

Published 12 августа 2015, 11:20

Modified 14 декабря 2023, 15:54

Updated 14 декабря 2023, 15:54

Контактные линзы: от стеклянных сфер до «глаз терминатора» – за полтора века

12 августа 2015, 11:20
Контактные линзы: от стеклянных сфер до «глаз терминатора» – за полтора века

Сегодня контактными линзами пользуются миллионы людей по всему миру. Многие просто не представляют своей повседневности без такой маленькой и, в прямом смысле, незаметной детали. Казалось бы, такой вид коррекции зрения мог появиться только в мире современных технологий. Однако контактным линзам – уже более ста лет!

Альтернативу очкам придумал немецкий ученый в 1888 году. Конические сферы из темного стекла – так выглядели первые контактные линзы. Страшно представить, как их можно было носить, тем не менее это был прорыв в мире оптики.

В начале прошлого века появились более современные линзы – из пластика. Наконец, в 1959 году в Чехии создали мягкие гидрогелевые контактные линзы. Тогда они были, конечно, не идеальными, но все же достаточно комфортными. За последние полвека они только совершенствовались, и сегодня мы имеем огромный ассортимент линз, который позволяет большинству подобрать идеальный вариант. Заходите на www.linza.com.ua – здесь вы найдете современные контактные линзы от лучших производителей: Bausch & Lomb, Cooper Vision, Johnson&Johnson и т. д.

Но это еще не все. Контактные линзы начали применять не только для коррекции зрения. Ознакомимся с наиболее впечатляющими модификациями линз, которые вскоре могут появиться на рынке оптики.

  • Линзы-тепловизоры. Ученые разрабатывают линзы, которые помогут человеку видеть в темноте. Они будут не только удобнее, мобильнее традиционных тепловизоров, но еще и чувствительнее, то есть будут улавливать более широкий диапазон инфракрасного излучения. Область применения «контактных тепловизоров» очень широка. Это не только военная и охотничья отрасли, но также медицинская, поскольку такие приспособления, по словам разработчиков, помогут контролировать поток крови.
  • Линза-монитор. Судя по всему, скоро громоздкие Google-Glass покажутся нам застаревшей технологией, ведь ученые из США и Финляндии трудятся над созданием линзы с условным названием «зрение терминатора». Им удалось поместить на линзу светодиодный экран, на который можно вывести информацию из компьютера. Первые образцы уже протестированы на человеке, так что такой фантастический девайс, вполне возможно, уже скоро появится в продаже.
  • Линзы для слепых. Они, конечно, не смогут вернуть зрение, однако значительно упростят жизнь слепым людям. С помощью специальной сложной технологии на сетчатку будут передаваться тактильные сигналы, разработанные по типу шрифта Брайля. Эти линзы позволят ориентироваться в пространстве, распознавать предметы и читать электронные книги Брайля.

И это – только малая часть необычных модификаций контактных линз. Дальше, безусловно, их будет становиться только больше.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика