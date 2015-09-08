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Posted 8 сентября 2015, 05:10

Published 8 сентября 2015, 05:10

Modified 4 августа 2022, 21:38

Updated 4 августа 2022, 21:38

Один из вчерашних пожаров на Вагонке закончился летальным исходом

8 сентября 2015, 05:10
Пожары не редкость в таком большом городе, как Нижний Тагил. Но именно то, что пожары случаются так часто, напоминает нам о необходимости осторожно обращаться с огнём.

Смертью жильца вчера закончился пожар в квартире, находящейся по адресу ул. Ильича,15. Погиб мужчина 1983 г.р. На месте работают дознаватели. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Иными словами, погибший уснул с сигаретой.

Из-за задымления помещений из подъезда был эвакуирован один несовершеннолетний жилец.

Другое возгорание на Вагонке произошло вчера вечером в 21:30. На лестничной клетке в доме по адресу ул. Орджоникидзе, 27 загорелся мусор. Площадь возгорания составила 4 кв. м., пожарные быстро справились с огнём, необходимость в эвакуации не возникла.

Редакция TagilCity.ru призывает читателей быть осторожными с огнём. В зимний сезон это особенно актуально, поскольку желание согреться у некоторых граждан зачастую идёт вразрез с правилами пожарной безопасности.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Вагонка#Алкоголь#Пожарные#Огонь#Возгорание
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