Один из вчерашних пожаров на Вагонке закончился летальным исходом

Пожары не редкость в таком большом городе, как Нижний Тагил. Но именно то, что пожары случаются так часто, напоминает нам о необходимости осторожно обращаться с огнём.

Смертью жильца вчера закончился пожар в квартире, находящейся по адресу ул. Ильича,15. Погиб мужчина 1983 г.р. На месте работают дознаватели. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Иными словами, погибший уснул с сигаретой. Из-за задымления помещений из подъезда был эвакуирован один несовершеннолетний жилец. Другое возгорание на Вагонке произошло вчера вечером в 21:30. На лестничной клетке в доме по адресу ул. Орджоникидзе, 27 загорелся мусор. Площадь возгорания составила 4 кв. м., пожарные быстро справились с огнём, необходимость в эвакуации не возникла. Редакция TagilCity.ru призывает читателей быть осторожными с огнём. В зимний сезон это особенно актуально, поскольку желание согреться у некоторых граждан зачастую идёт вразрез с правилами пожарной безопасности. © TagilCity.ru