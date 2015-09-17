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Posted 17 сентября 2015, 07:40

Published 17 сентября 2015, 07:40

Modified 4 августа 2022, 21:37

Updated 4 августа 2022, 21:37

Льготники могут изменить вариант получения набора социальных услуг до 1 октября

17 сентября 2015, 07:40
Пенсионный фонд напоминает федеральным льготникам*, что они могут обратиться с заявлением об отказе от набора социальных услуг (НСУ) на 2016 год до 1 октября текущего года. Можно отказаться как от полного набора социальных услуг, так и от одной или двух его частей.

В настоящее время НСУ состоит из трех составляющих: обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Любую из указанных частей федеральный льготник может получать в натуральном виде либо в денежном выражении, подав соответствующее заявление в территориальное управление Пенсионного фонда России. Данное заявление будет действовать до тех пор, пока гражданин не изменит своего решения и не подаст заявление о предоставлении льготы в натуральном виде, либо в денежном выражении.

Напомним, что с 1 апреля 2015 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 930 рублей 12 копеек в месяц, в том числе:

  • обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копеек;
  • предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 110 рублей 83 копейки;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 102 рубля 89 копеек.

Сегодня в Нижнем Тагиле проживают 34 тысячи федеральных льготников, из них 65% получают НСУ в денежном выражении.

За получением более подробной информации можно обратиться по телефону: 48-12-80.

*Право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг имеют все получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В свою очередь ЕДВ предоставляется отдельным категориям граждан из числа ветеранов; инвалидов, включая детей-инвалидов; бывших несовершеннолетних узников фашизма; лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

© TagilCity.ru по материалам Управления Пенсионного фонда РФв городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе

#Александра Логинова#Общество#Нижний Тагил#Пенсионеры#Здоровье#Лечение#Медицина#Пенсионный фонд#Льготы#Льготники
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