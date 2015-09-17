Льготники могут изменить вариант получения набора социальных услуг до 1 октября

В настоящее время НСУ состоит из трех составляющих: обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Любую из указанных частей федеральный льготник может получать в натуральном виде либо в денежном выражении, подав соответствующее заявление в территориальное управление Пенсионного фонда России. Данное заявление будет действовать до тех пор, пока гражданин не изменит своего решения и не подаст заявление о предоставлении льготы в натуральном виде, либо в денежном выражении.