Льготники могут изменить вариант получения набора социальных услуг до 1 октября

Posted 17 сентября 2015, 07:40
Published 17 сентября 2015, 07:40
Modified 4 августа 2022, 21:37
Updated 4 августа 2022, 21:37
В настоящее время НСУ состоит из трех составляющих: обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Любую из указанных частей федеральный льготник может получать в натуральном виде либо в денежном выражении, подав соответствующее заявление в территориальное управление Пенсионного фонда России. Данное заявление будет действовать до тех пор, пока гражданин не изменит своего решения и не подаст заявление о предоставлении льготы в натуральном виде, либо в денежном выражении.
Напомним, что с 1 апреля 2015 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 930 рублей 12 копеек в месяц, в том числе:
Сегодня в Нижнем Тагиле проживают 34 тысячи федеральных льготников, из них 65% получают НСУ в денежном выражении.
За получением более подробной информации можно обратиться по телефону: 48-12-80.
*Право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг имеют все получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В свою очередь ЕДВ предоставляется отдельным категориям граждан из числа ветеранов; инвалидов, включая детей-инвалидов; бывших несовершеннолетних узников фашизма; лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.
© TagilCity.ru по материалам Управления Пенсионного фонда РФв городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе