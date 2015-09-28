Тагильчане отметили День туризма ярким праздником

Posted 28 сентября 2015, 11:45
Published 28 сентября 2015, 11:45
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
По окончании прогулки всех участников, а также остальных гостей праздника ждали увлекательные конкурсы, угощения, розыгрыш призов, тагильские сувениры и мастер-классы. А самых маленьких туристов радовали веселые конкурсы, аттракционы и новые незабываемые образы, созданные умелыми художниками с помощью аквагрима. Самыми активными, спортивными и эрудированными туристами оказались воспитанники Детского дома-школы № 1.
Фотоотчет Всемирный день туризма в Нижнем Тагиле
Яркая концертная программа в этот день никого не оставила равнодушным: популярный ведущий Эдуард Шакуров с удовольствием объявлял выступления коллективов нижнетагильского дворца национальных культур, вокальные номера учеников знаменитой тагильчанки Светланы Кашиной и танцевальные перфомансы воспитанников студии танца «E-dance». Изюминкой праздника стало выступление екатеринбургской группы экстремальных барабанщиков «Extreme Beat», а хэдлайнером всего мероприятия выступил проект из г. Екатеринбург «Celebrity».