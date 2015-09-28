Тагильчане отметили День туризма ярким праздником

Яркая концертная программа в этот день никого не оставила равнодушным: популярный ведущий Эдуард Шакуров с удовольствием объявлял выступления коллективов нижнетагильского дворца национальных культур, вокальные номера учеников знаменитой тагильчанки Светланы Кашиной и танцевальные перфомансы воспитанников студии танца «E-dance». Изюминкой праздника стало выступление екатеринбургской группы экстремальных барабанщиков «Extreme Beat», а хэдлайнером всего мероприятия выступил проект из г. Екатеринбург «Celebrity».