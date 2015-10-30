Просто ли стать «банкротом»?

Неужели взять деньги в долг и честно с ним рассчитаться сложнее, чем тратить время и нервы на хождения по судам. Конечно, обобщать не стоит — в жизни бывают разные ситуации. К примеру, деньги в долг оформил обязательный человек, он исправно вносил платежи до тех пор, пока не потерял работу или серьезно заболел. Если бы у него была возможность, то он вернул бы срочный займ без промедления. Но вот обстоятельства не позволяют этого сделать, проценты набегают, и сумма давно в несколько раз перевалила начальную. В такой ситуации это, действительно, покажется единственным спасением от тяжкого бремени.