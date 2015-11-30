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Posted 30 ноября 2015, 08:00

Published 30 ноября 2015, 08:00

Modified 4 августа 2022, 21:36

Updated 4 августа 2022, 21:36

В Нижнетагильской ИК-6 состоялась внезапная проверка готовности к действиям при возникновении чрезвычайной обстановки

30 ноября 2015, 08:00
Согласно предписанию начальника ГУФСИН России по Свердловской области, начальник Управления охраны, ИТО, связи и вооружения полковник внутренней службы Алексей Штраух объявил тревогу в ИК-6 (г. Нижнего Тагил).

Проверялась работа дежурного помощника начальника учреждения, его умение и навыки первоначальных действий при осложнении обстановки.

После прибытия личного состава учреждения, полковник внутренней службы Алексей Штраух провел строевой смотр сотрудников и принял участие в работе группы управления учреждения. Группу управления учреждения, развернутую в ситуационном центре ИК-6, возглавил начальник учреждения полковник внутренней службы Иван Моисеев.

Полковник внутренней службы Алексей Штраух и майор внутренней службы Сергей Сухоруков провели с участниками группы управления инструкторско-методические занятия, указали на отдельные недостатки и пути их устранения.

В ходе наращивания учебной обстановки, полковник внутренней службы Алексей Штраух объявил сбор сводного отряда Нижнетагильской оперативной зоны со сбором в ИК-12.

Сводный отряд под руководством его командира - начальника ЛИУ-51 подполковника внутренней службы Дмитрия Григорьева прибыл к месту сбора своевременно и в срок. В учениях помимо сводных отделов ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, ИК-46, Кировоградской воспитательной колонии приняли участие подразделения Уральского регионального МВД командования Внутренних войск МВД и личный состав Межмуниципального отдела МВД «Нижнетагильский». Всего в тактико-строевых учениях принимало участие 153 сотрудника УИС и 30 сотрудников МВД. Были задействованы две единицы противопожарной техники от ИК-12.

Учения сводного отряда проходили на двух учебных местах. Так, на территории учебного локального участка прошли занятия по пресечению массовых беспорядков, на учебном месте в ЛИУ-51 занятия по уничтожению условного преступника, завладевшего огнестрельным оружием.

Отрабатывалось также тушение пожара в учебном общежитии для осужденных.

В ходе проведения учений, отрабатывались также вопросы передислокации сводного отряда от одного учебного места к другому и переэкипировка личного состава для выполнения другой задачи.

Старшим от полиции Нижнего Тагила на учениях был подполковник полиции Александр Андреев.

Лучшую подготовку при проведении учений показали подразделения ИК-12, ЛИУ-51, ИК-13 и ИК-46 (г. Невьянск).

© TagilCity.ru по материалам МВД России «Нижнетагильское»

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