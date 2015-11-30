В Нижнетагильской ИК-6 состоялась внезапная проверка готовности к действиям при возникновении чрезвычайной обстановки

Сводный отряд под руководством его командира - начальника ЛИУ-51 подполковника внутренней службы Дмитрия Григорьева прибыл к месту сбора своевременно и в срок. В учениях помимо сводных отделов ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, ИК-46, Кировоградской воспитательной колонии приняли участие подразделения Уральского регионального МВД командования Внутренних войск МВД и личный состав Межмуниципального отдела МВД «Нижнетагильский». Всего в тактико-строевых учениях принимало участие 153 сотрудника УИС и 30 сотрудников МВД. Были задействованы две единицы противопожарной техники от ИК-12.