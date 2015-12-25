Бывшего полицейского оштрафовали на 60 тысяч рублей за укрывательство преступления

Судом установлено, что в отдел полиции №11 поступило сообщение об избиении мужчины возле дома №6 по улице Восточной. Проведение доследственной проверки было поручено оперуполномоченному Андрею Гилеву, который, желая укрыть преступление от учета, исказил полученную от потерпевшего информацию. Более того, полицейский от имени гражданина написал объяснение, в котором указал, что травма получена мужчиной в результате собственных неосторожных действий, а затем оформил заявление, опять же, от имени потерпевшего, с просьбой прекратить разбирательство по факту получения травмы. После этого было вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.