tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2015, 08:40

Published 25 декабря 2015, 08:40

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Бывшего полицейского оштрафовали на 60 тысяч рублей за укрывательство преступления

25 декабря 2015, 08:40
Оперуполномоченный незаконно отказал в возбуждении уголовного дела.

Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного ОП №11 УМВД России по Екатеринбургу Андрея Гилева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из личной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Судом установлено, что в отдел полиции №11 поступило сообщение об избиении мужчины возле дома №6 по улице Восточной. Проведение доследственной проверки было поручено оперуполномоченному Андрею Гилеву, который, желая укрыть преступление от учета, исказил полученную от потерпевшего информацию. Более того, полицейский от имени гражданина написал объяснение, в котором указал, что травма получена мужчиной в результате собственных неосторожных действий, а затем оформил заявление, опять же, от имени потерпевшего, с просьбой прекратить разбирательство по факту получения травмы. После этого было вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Этот факт выявили сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.

Собранные материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет, где было возбуждено и расследовано уголовное дело. По итогам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за недостатки в работе по воспитанию личного состава сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Прокуратура Железнодорожного района в рамках осуществления надзорных полномочий отменила данное постановление. По результатам проведения дополнительной проверки органами полиции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия). В ходе расследования уголовного дела злоумышленник, избивший мужчину, установлен и в настоящий момент привлечен к уголовной ответственности.

За укрытие преступления Андрей Гилев приговорен к штрафу в размере 60 тысяч рублей, а также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в правоохранительных органах, на два года.

#Maurice#Происшествия#Новости УрФО#Прокуратура#Суд#Полиция#Уголовное дело#Штраф#Приговор#Отказ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика