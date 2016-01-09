tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января 2016, 05:45

Published 9 января 2016, 05:45

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

В Екатеринбурге пенсионерка грозилась взорвать жилой дом

9 января 2016, 05:45
У женщины лопнуло терпение после того, как она не смогла отсудить квартиру у брата.

В ночь на Рождество в Екатеринбурге 62-летняя пенсионерка угрожала взорвать жилой дом на Ломоносова. Как рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области, женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что 15 лет назад получила в наследство от родителей квартиру, но до сих пор не может в неё попасть. Поэтому её терпение лопнуло, и она готова взорвать дом, в котором находится эта квартира.

Личность гражданки сыщики установили оперативно, ею оказалась одинокая местная жительница по имени Любовь, проживающая с кошкой на улице Советской. Долгое время она судится с братом за право пользоваться жилищем своих родителей, но близкий родственник не позволяет ей этого делать. Другие родные, а всего их пять человек, свои права в суде не отстаивают. Женщина, обозлённая этим обстоятельством, чтобы хоть как-то отомстить брату, выпила стакан шампанского и набрала «02 рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На указанный адрес выехали спецслужбы, сотрудники «Урал-вымпела». Взрывоопасных устройств не обнаружили.

Женщину доставили в полицию. Она привлечена в административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Российской Федерации – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». До суда пенсионерка будет находиться под подпиской о невыезде.

#Maurice#Свободное время#Новости УрФО#Полиция#Уголовное дело#Задержание#Пенсионерка#Рождество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика