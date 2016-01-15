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Posted 15 января 2016, 09:15

Published 15 января 2016, 09:15

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

В Нижнем Тагиле герои социалистического труда и работники бюджетных учреждений принимают свои поздравления (ФОТО)

15 января 2016, 09:15
Не менее важное мероприятие было проведено волонтерами по просьбе администрации города Нижнего Тагила 14 января, во Дворце Культуры Школьников Ленинского района. В кафе Дворца Культуры Школьников принимали поздравления Герои Социалистического Труда и работники бюджетных учреждений.

Для волонтеров и творческой команды Центра Поддержки Гражданских Инициатив «Вместе», наступивший 2016 год стал самым плодотворным, продуктивным и насыщенным. Еще до наступления нового года команда Центра Поддержки начала активно проводить волонтерскую деятельность, проводя многодневные благотворительные акции и праздничные концерты, посвященные Новому году и Рождеству для детей из детских домов, неблагополучных семей, детей инвалидов и детей, чьи родители отбывают срок в местах заключения свободы. Также свое время, внимание и поздравления волонтеры дарили пенсионерам и ветеранам.

Поздравительная программа началась со вступительного слова председателя совета героев социалистического труда и работников бюджетных учреждений - Мелехина Сергея Тихоновича и руководителя аппарата Администрации города Нижнего Тагила - Ленда Андрея Евгеньевича. В своей речи Сергей Тихонович и Андрей Евгеньевич благодарили коллег за проделанную работу в минувшем году и желали успехов, здоровья и благополучия в наступившем 2016 году. В перерывах между выступлениями со словами благодарности и поздравлений друг другу, вокалистки творческой группы Центра Поддержки исполняли всеми любимые песни из новогодних кино - фильмов, а ведущая программы зачитывала стихи с пожеланиями счастья, здоровья и успехов и высказывала слова благодарности за вклад в развитие города.

Программа длилась около сорока минут, но этого времени хватило зрителям, чтобы ощутить любовь, внимание и поддержку и остаться благодарными волонтерам, проводившим это праздничное мероприятие.

© TagilCity.ru по материалам ЦПГИ «Вместе»

#Свободное время#Нижний Тагил#Администрация#Волонтеры#Поздравления
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