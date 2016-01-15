В Нижнем Тагиле герои социалистического труда и работники бюджетных учреждений принимают свои поздравления (ФОТО)

Поздравительная программа началась со вступительного слова председателя совета героев социалистического труда и работников бюджетных учреждений - Мелехина Сергея Тихоновича и руководителя аппарата Администрации города Нижнего Тагила - Ленда Андрея Евгеньевича. В своей речи Сергей Тихонович и Андрей Евгеньевич благодарили коллег за проделанную работу в минувшем году и желали успехов, здоровья и благополучия в наступившем 2016 году. В перерывах между выступлениями со словами благодарности и поздравлений друг другу, вокалистки творческой группы Центра Поддержки исполняли всеми любимые песни из новогодних кино - фильмов, а ведущая программы зачитывала стихи с пожеланиями счастья, здоровья и успехов и высказывала слова благодарности за вклад в развитие города.