Российские ритейлеры предлагают таможне вскрывать посылки из-за границы

За девять месяцев 2015 года ФТС задержала контрафакта на 3,5 млрд руб., выявила 14,2 млн единиц контрафактной продукции, что почти на 50% больше, чем в 2013 и 2014 годах. В 2015 году в Россию пришло 155 млн посылок (на 7% больше, чем в 2014 году), объем рынка интернет-торговли составил $10,5 млрд, а его трансграничный сегмент вырос до $3,4 млрд.