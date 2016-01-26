tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2016, 12:00

Published 26 января 2016, 12:00

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

Уголовный розыск раскрыл одну из схем торговли наркотиками в Нижнем Тагиле (ФОТО)

26 января 2016, 12:00
Полицейские проделали большую работу для того, чтобы изъять наркотики и задержать всех причастных к преступной схеме.

Всё началось с того, что полицейскими была задержана ранее судимая 35-летняя тагильчанка. При ней было обнаружено 0,62 грамма наркотиков. Женщина, сама являющаяся наркозависимой, согласилась сотрудничать со следствием.

Она указала на девушку, у которой приобретала наркотики. Ей оказалась безработная 24-летняя жительница Лебяжки. После контрольной закупки девушка тоже была задержана. Расследование установило, что она – посредник в налаженной схеме наркоторговли.

От задержанной девушки была получена информация о том, от кого она получает наркотики на реализацию. В присутствии полицейских она позвонила некому Илье и договорилась о покупке очередной партии наркотиков, под предлогом того, что предыдущая партия у неё закончилась.

Сделка с дилером проходила в одном из дворов на ул. Октябрьской революции. Полицейские Нижнего Тагила проследили за сделкой, после чего задержали молодого человека. Им оказался 22-летний безработный житель Красного Камня. Однако в карманах молодого человека не было обнаружено ничего запрещённого.

Но в автомобиле ИЖ ОДА, на котором молодой человек передвигался по городу, было найдено сразу несколько тайников. В сумме в них было около 100 граммов спайса.

Поначалу молодой человек отрицал, что это его транспортное средство, но после того, как полицейские обнаружили в бардачке автомобиля паспорт на его имя, отпираться стало бессмысленно.

Ранее не судимый молодой человек признал свою причастность к наркоторговле, рассказал полицейским о том, что приобретает наркотики через интернет. Что-то он употреблял сам, что-то продавал, надеясь таким образом быстро обогатиться.

Сейчас за сбыт наркотиков молодой человек может попасть за решётку на 15 лет.

ФОТО: Пресс-группа ММУ МВД России «Нижнетагильское»

© Эрик Х., TagilCity.ru по информации пресс-группы УВД

#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Криминал#Наркотики#Наркоманы#Октябрьской революции#Красный камень#Наркоторговцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика