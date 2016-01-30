Первую премьеру года Нижнетагильский драматический театр представит зрителям в начале марта (ФОТО)

Несколько неожиданным поначалу показалось специалистам технических цехов оформление будущей премьеры. Художник Алексей Унесехин не выстраивает ни будуара и гостиной Агафьи, ни холостяцкой квартиры Подколесина в духе 30 годов ХIХ века. А зачем? Ведь чаяния и отчаяния персонажей того времени, когда была написана комедия, ничуть не изменились до наших дней. Да вряд ли изменятся и в недалеком будущем. Режиссер и художник определили жанр комедии почти по Гоголю: «совершенно невероятное событие», только несколько дополнили его уточнением: «… произошедшее в недалеком будущем».