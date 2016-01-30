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Posted 30 января 2016, 06:35

Published 30 января 2016, 06:35

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Первую премьеру года Нижнетагильский драматический театр представит зрителям в начале марта (ФОТО)

30 января 2016, 06:35
Первую премьеру года Нижнетагильский драматический театр представит в начале марта. У зрителей появится возможность познакомиться с новой интерпретацией гоголевской «Женитьбы», предложенной режиссером П.Незлученко. Не тронув текст классика, он несколько изменил название комедии, вернее, его написание. «Женитьб@.com» - так будет называться новый спектакль драматического театра.

Несколько неожиданным поначалу показалось специалистам технических цехов оформление будущей премьеры. Художник Алексей Унесехин не выстраивает ни будуара и гостиной Агафьи, ни холостяцкой квартиры Подколесина в духе 30 годов ХIХ века. А зачем? Ведь чаяния и отчаяния персонажей того времени, когда была написана комедия, ничуть не изменились до наших дней. Да вряд ли изменятся и в недалеком будущем. Режиссер и художник определили жанр комедии почти по Гоголю: «совершенно невероятное событие», только несколько дополнили его уточнением: «… произошедшее в недалеком будущем».

Игорь Булыгин, заслуженный артист РФ, художественный руководитель театра:

Актеры с удовольствием начали осваивать существование в таком необычном жанре. Мы не случайно пригласили на постановку «Женитьбы» Петра Незлученко - главного режиссера Серовского театра драмы имени А.Чехова. В прошлом сезоне он поставил на нашей сцене полюбившийся публике «Ужин с дураком». В этом сезоне Петр стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска» как исполнитель главной роли в серовском спектакле «Трамвай «Желание». Сценограф спектакля Алексей Унесихин – главный художник театра имени А.Чехова, тоже знаком нашим зрителям по «Пяти вечерам». Уже сегодня можно сказать, что наша новая встреча с серовчанами творчески интересна артистам, всему театру и, надеемся, будет интересна зрителям.

Актерам С.Зырянову, Л.Смирновой, И.Вакуленко, Е.Макаровой, Н.Саловской, заслуженному артисту РФ И.Булыгину, А.Карпову, А.Рывкину, Ю.Сысоеву, А.Швендыху и другим предстоит сыграть роли удивительно разных - флегматичных и суматошных, меркантильных и закомплексованных, незадачливых и предприимчивых искателей счастья. Какими они станут в «недалеком будущем», зрители увидят на премьере в начале марта.

#Свободное время#Нижний Тагил#Премьера#Спектакль#Артисты#Зрители#Сезон#Нижнетагильский драматический театр
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