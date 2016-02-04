Сергей Носов провел совещание с руководителями транспортных компаний Нижнего Тагила

В течение прошлого года в Администрацию Нижнего Тагила пришло 218 сообщений, связанных с работой общественного транспорта. Основная часть из них связана с работой транспорта в вечернее время или изменением маршрутов. Начальник управления Городским хозяйством заявил, что над решением данных проблем транспортные компании работают совместно с Администрацией города. Известно, что опаздывающих или грубящих водителей ждут штрафы.