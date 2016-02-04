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Posted 4 февраля 2016, 13:35

Published 4 февраля 2016, 13:35

Modified 4 августа 2022, 21:35

Updated 4 августа 2022, 21:35

Сергей Носов провел совещание с руководителями транспортных компаний Нижнего Тагила

4 февраля 2016, 13:35
Обсуждалось развитие системы работы общественного транспорта города.

Сегодня мэр города Сергей Носов провел совещание с главами компаний, занимающихся транспортными перевозками граждан. Вместе они обсуждали работу общественного транспорта, а также его развитие и улучшение.

Как сообщили в управлении городским хозяйством, в прошлом году в Нижнем Тагиле работало 65 маршрутов общественного транспорта. Было совершенно 45 млн поездок.

В течение прошлого года в Администрацию Нижнего Тагила пришло 218 сообщений, связанных с работой общественного транспорта. Основная часть из них связана с работой транспорта в вечернее время или изменением маршрутов. Начальник управления Городским хозяйством заявил, что над решением данных проблем транспортные компании работают совместно с Администрацией города. Известно, что опаздывающих или грубящих водителей ждут штрафы.

Также благодаря совместной работы Администрации и транспортных компаний были проделаны эффективные шаги в обновлении транспорта. Так, в прошлом году на замену 200 маршруток пришел 51 автобус «ПАЗ».

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#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Город#Администрация#Совещание#Общественный транспорт
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