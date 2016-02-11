В Нижнем Тагиле задержали мужчину, которого подозревают в краже телефона у подростка

В ходе расследования сотрудники полиции задержали подозреваемого. Задержанный сообщил оперативникам, что телефон был куплен с рук на площади около вокзала города за небольшую сумму. После чего мужчина продал его в одну из точек по скупке и продаже гаджетов, бывших в употреблении.