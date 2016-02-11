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Posted 11 февраля 2016, 12:20

Published 11 февраля 2016, 12:20

Modified 4 августа 2022, 21:34

Updated 4 августа 2022, 21:34

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, которого подозревают в краже телефона у подростка

11 февраля 2016, 12:20
Оказалось, что подозреваемый освободился из тюрьмы 3 года назад.

На прошлой неделе, 6 февраля, в отделение полиции обратился отец подростка, ставшего жертвой уличного воришки. К парню подошел некий молодой человек и попросил позвонить телефон. Подросток передал аппарат, стоимостью почти 30 тысяч рублей неизвестному. Однако после начала разговора, злоумышленник бросился бежать.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали подозреваемого. Задержанный сообщил оперативникам, что телефон был куплен с рук на площади около вокзала города за небольшую сумму. После чего мужчина продал его в одну из точек по скупке и продаже гаджетов, бывших в употреблении.

Однако полицейские внимательно изучили видеозаписи с камер наблюдения, установленных по пути следования ограбленного подростка. С помощью них и был опознан преступник.

В данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Его будет ждать суд. А украденный телефон в скором времени вернется к подростку.

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#Денис Объедкин#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Полиция#Кража#Задержание#Заявление#Телефон
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