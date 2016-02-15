В Нижнем Тагиле раскрыт курьёзный грабёж: малолетние налётчики попались из-за зависимости от социальных сетей

Однако, возможно, не всё в этой истории так просто. Странно не столько то, что малолетние преступники не встретили никакого сопротивления со стороны хозяина, сколько то, что грабители забирали исключительно всякую мелочь. Вроде еды, посуды и одежды, оставив при этом компьютер, с которого выходили в социальные сети.