Инвестиции в стартапы

Если Вы хотите выступить в роли вкладчика, стоит изучить цель проекта, продукт, маркетинговые перспективы, срок окупаемости инвестиций и т. п. Принимать решение об инвестиции стоит только после получения всей необходимой информации. Если Вы инвестор и задаетесь вопросом «Куда вложить деньги?», стоит помнить, что консервативные инвестиции (недвижимость, сырье) не принесут вам такого высокого дохода, как инвестиции в проекты. Став инвестором в стартап Вы получите возможность создать и занять собственную нишу в одной из отраслей экономики. Для получения максимальной выгоды необходимо точное планирование и скрупулезный подход. Поэтому для минимизации риска, лучше сотрудничать с экспертами, такими как в Startup.Network.