1 место в частных яслях Апельсинка по социальной цене для матерей одиночек и многодетных семей

К сожалению дефицит мест в детсадах Нижнего Тагила для детей до 3-х лет так и остался! Проблема с местами в яслях города так и не решена! Кризис, безработица, отсутствие выплат с 1,5 лет. Молодым мамам очень сложно приходится на сегодняшний день. Частные ясли Апельсинка решили выступить в поддержку мам- одиночек и многодетных семей. С марта 2016 года мы создаем 1-но место по социальной цене. Чтобы воспользоваться льготой, вам необходимы подтверждающие документы — свидетельства о рождении.