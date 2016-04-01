Спецодежда для защиты во время работы

Для подобного рода одежды предусмотрены особые нормативы по показателям прочности на разрыв, эластичности, ударных нагрузок, стойкости к механическим повреждениям, а также защиты от высоких/низких температур, в некоторых случаях специальных огнеупорных свойств и т. д. Ткани, фурнитура и материалы подбираются с учетом все показателей, а особый покрой не сковывает движения работника даже при значительной толщине или тяжести защитного комплекта (например, форма пожарного).