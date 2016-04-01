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Posted 1 апреля 2016,, 05:05

Published 1 апреля 2016,, 05:05

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Спецодежда для защиты во время работы

1 апреля 2016, 05:05
Специальная одежда и обувь является необходимой для работников различных сфер: транспортной, дорожно-ремонтной, строительной, пищевой, медицинской, сельскохозяйственной, производственной и торговой.

Она позволяет не только защитить себя от воздействия агрессивных сред, непогоды, грязи, высоких температур или ударных нагрузок, но и создать образ профессионала, который соответствует внешнему облику своей компании. Купить спецодежду — означает надежно защитить себя и минимизировать риски получения травм во время работы.

Для подобного рода одежды предусмотрены особые нормативы по показателям прочности на разрыв, эластичности, ударных нагрузок, стойкости к механическим повреждениям, а также защиты от высоких/низких температур, в некоторых случаях специальных огнеупорных свойств и т. д. Ткани, фурнитура и материалы подбираются с учетом все показателей, а особый покрой не сковывает движения работника даже при значительной толщине или тяжести защитного комплекта (например, форма пожарного).

Основные виды спецодежды

Существует несколько видов спецодежды для работников, а именно:

  • летняя: облегченный вариант комплекта, состоящий из рабочей одежды без дополнительного утеплителя, возможно применение тканей с иным составом волокон для лучшего водоотведения и защиты от прямых солнечных лучей;
  • зимняя: одежда с утеплителем, из более плотных тканей, предполагает наличие толстовки и дополнительного утепленного жилета, а также специального термобелья для длительного пребывания в низком температурном режиме;
  • средства индивидуальной защиты: головные уборы (каски, шлемы, шапки), маски и очки (например, для сварочных работ), наушники, лицевые щитки, респираторы, диэлектрические перчатки и боты, удерживающие системы и пояса;
  • рабочая обувь: специальные ботинки, сапоги или валенки, изготовленные из резины и полиуретана, комбинированных материалов, кожи для максимального комфорта и защиты стоп и голеней от производственных травм;
  • защита рук: различные перчатки, рукавицы и краги.

Компания «Урал-Партнер» предлагает широкий ассортимент высококачественной спецодежды, купить которую в Екатеринбурге вы можете через наш сайт по самым выгодным ценам. Мы специализируемся на производстве и поставках продукции, соответствующей всем нормам и стандартам безопасности. Для нас важно то, чтобы людям было максимально комфортно работать в любых производственных условиях.

#Общество#Maurice
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