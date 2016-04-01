Спецодежда для защиты во время работы

Posted 1 апреля 2016,, 05:05
Published 1 апреля 2016,, 05:05
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Она позволяет не только защитить себя от воздействия агрессивных сред, непогоды, грязи, высоких температур или ударных нагрузок, но и создать образ профессионала, который соответствует внешнему облику своей компании. Купить спецодежду — означает надежно защитить себя и минимизировать риски получения травм во время работы.
Для подобного рода одежды предусмотрены особые нормативы по показателям прочности на разрыв, эластичности, ударных нагрузок, стойкости к механическим повреждениям, а также защиты от высоких/низких температур, в некоторых случаях специальных огнеупорных свойств и т. д. Ткани, фурнитура и материалы подбираются с учетом все показателей, а особый покрой не сковывает движения работника даже при значительной толщине или тяжести защитного комплекта (например, форма пожарного).
Существует несколько видов спецодежды для работников, а именно:
Компания «Урал-Партнер» предлагает широкий ассортимент высококачественной спецодежды, купить которую в Екатеринбурге вы можете через наш сайт по самым выгодным ценам. Мы специализируемся на производстве и поставках продукции, соответствующей всем нормам и стандартам безопасности. Для нас важно то, чтобы людям было максимально комфортно работать в любых производственных условиях.