Монетизация сайта

Posted 8 апреля 2016,, 04:25
Published 8 апреля 2016,, 04:25
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Один из важнейших вопросов при монетизации сайта — с кем лучше работать в этом деле. Конечно, для каждого сайта такие вещи являются индивидуальными, но есть определенные базисы, которые могут помочь новичку в максимизации прибыли.
Данная статья поможет вам определиться с партнерской программой и вариантами. Основной акцент нам хотелось бы сделать на тизерных системах, так как они во многом являются универсальными и подходят абсолютно для всех сайтов.
Если в контекстную рекламу от Яндекса и Гугла берут далеко не всех из-за тематик сайта, низкой посещаемости и прочих надуманных доводов, то к тизерным сетям подключиться очень легко. Требования лояльные, выплаты еженедельные, возможности для заработка огромные.
Кроме того, большим плюсом для монетизации является разнообразие рекламных форматов. Кому-то больше подходят стандартные блоки из красивой картинки и манящего текста, кому-то небольшие видеоблоки в углах экрана, а кому-то — реклама, встраиваемая прямо в плеер. Согласитесь, если у вас есть небольшой портал с фильмами и сериалами, то реклама, встраиваемая в плеере — именно то, что нужно.
У вас есть мобильная версия сайта? Если нет, то лучше обзавестись ею как можно скорее. Именно мобильные версии сейчас помогают порталам подниматься вверх в ротации Яндекса и Гугла. А чтобы реклама на таких версиях выглядела лучше, она тоже должна быть специализированной. Именно для это в больших тизерных сетях вводятся специальные мобильные блоки — мобильный баннер и Fullscreen. Один из них крепится к краю экрана, а другой — перекрывает его полностью. Но у обоих есть заметные кнопки, нажатие по которым обеспечивает закрытие блока.
Таким образом, выбирая тизерную сеть, обратите внимание на большое количество рекламных форматов. Если их недостаточно много, имеет смысл обратиться к другому партнеру.
Кроме этого, при выборе тизерной сети, стоит посмотреть, как давно она работает на рынке. Если системе менее пяти лет, стоит задуматься о другом партнере. Постарайтесь найти побольше отзывов в интернете, чтобы понять, можно ли доверять той или иной сети.
Всё это необходимо, чтобы убедится, что партнер будет вовремя и в полном объеме производить выплаты.
Надеемся, что данная информация поможет вам в поиске хорошей партнерской программы, и вы сможете заработать. Рекомендуем также обратить внимание на службу поддержки. В хороших системах она должна быть соответствующей.