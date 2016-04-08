Монетизация сайта

У вас есть мобильная версия сайта? Если нет, то лучше обзавестись ею как можно скорее. Именно мобильные версии сейчас помогают порталам подниматься вверх в ротации Яндекса и Гугла. А чтобы реклама на таких версиях выглядела лучше, она тоже должна быть специализированной. Именно для это в больших тизерных сетях вводятся специальные мобильные блоки — мобильный баннер и Fullscreen. Один из них крепится к краю экрана, а другой — перекрывает его полностью. Но у обоих есть заметные кнопки, нажатие по которым обеспечивает закрытие блока.