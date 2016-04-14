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Posted 14 апреля 2016, 08:20

Published 14 апреля 2016, 08:20

Modified 24 февраля, 07:50

Updated 24 февраля, 07:50

Россия во всей своей красе: медвежонок посетил пивной магазин в Екатеринбурге (ФОТО)

14 апреля 2016, 08:20
Сегодня утром в магазине на Птицефабрике продавцы обслужили необычную компанию — мужчину с живым медвежонком, сообщает портал Е1.RU.

Пока хозяин косолапого совершал покупки, медвежонок успел стать участником фотосессии. Действительно — не каждый день встретишь, пусть и маленького, но настоящего медведя. Особенно, в черте города.

Мы сами удивились. Зашёл утром покупатель, а на руках медвежонок маленький. Хорошенький такой. Мы его погладили, посадили на витрину, фотографировали поделились своими впечатлениями продавцы торговой точки.

Правда, откуда у жителя Екатеринбурга появился медвежонок, работники магазина почему-то не спросили.

Всем известно, что покупателям запрещено заходить в магазины с собаками, мороженым и на роликах. Судя по всему, предпринимателям теперь можно смело включить в этот список еще и медведей.

Лесные хищники не раз были замечены и в других городах Свердловской области. В ноябре 2015-го года по территории щебеночного завода и Туринского кладбища в Кушве дважды за неделю прогуливался небольшой медведь. В том же месяце, к проходной ЕВРАЗ НТМК вышла лиса.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

#Свободное время#Новости УрФО#Свердловская область#Животные#Город#Магазин#Покупатели#Продавцы#Медведь
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