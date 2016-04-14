Россия во всей своей красе: медвежонок посетил пивной магазин в Екатеринбурге (ФОТО)

Лесные хищники не раз были замечены и в других городах Свердловской области. В ноябре 2015-го года по территории щебеночного завода и Туринского кладбища в Кушве дважды за неделю прогуливался небольшой медведь. В том же месяце, к проходной ЕВРАЗ НТМК вышла лиса.