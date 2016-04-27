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Posted 27 апреля 2016, 06:15

Published 27 апреля 2016, 06:15

Modified 24 февраля, 07:53

Updated 24 февраля, 07:53

Жительница Екатеринбурга выхаживает бездомного пса: ему в пасть живодеры засунули подожженную петарду (ФОТО)

27 апреля 2016, 06:15
Чтобы челюсть пса Майка выправилась, ветеринары установили ему аппарат Илизарова.

Несколько месяцев назад бродячий пес Майк стал жертвой изуверов. По предположениям врачей и зоозащитников, неизвестные взорвали во рту собаки петарду. На месте, где у несчастного пса должна быть челюсть, зияла огромная дыра, сообщает «Комсомольская правда».

Помочь бедолаге вызвались зоозащитники и общественники Екатеринбурга. На лечение дворняжки было собрано порядка 200 тысяч рублей. На эти средства Майку сделали операцию и установили аппарат Илизарова.

Сейчас с этой железной установкой пес ходит постоянно: аппарат фиксирует костную ткань и в скором времени сможет выправить пострадавшему животному челюсть. Майк чувствует себя хорошо и ждет решения врачей — делать вторую операцию или нет.

Сейчас его выхаживает жительница Екатеринбурга Яна Барзинская. По словам зоозащитницы, Майк — невероятно ласковый и преданный пес. Кроме того, он отъелся и стал упитанным и очень красивым. Но самое главное, бывшая дворняжка стала снова доверять людям и, кажется, постепенно забывает, что с ней сделали живодеры.

© Тимофей Данилов, TagilCity.ru

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