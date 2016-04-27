Жительница Екатеринбурга выхаживает бездомного пса: ему в пасть живодеры засунули подожженную петарду (ФОТО)

Сейчас его выхаживает жительница Екатеринбурга Яна Барзинская. По словам зоозащитницы, Майк — невероятно ласковый и преданный пес. Кроме того, он отъелся и стал упитанным и очень красивым. Но самое главное, бывшая дворняжка стала снова доверять людям и, кажется, постепенно забывает, что с ней сделали живодеры.