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Posted 29 апреля 2016,, 10:05

Published 29 апреля 2016,, 10:05

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Особенности, классификация и приобретение запчастей для экскаваторов

29 апреля 2016, 10:05
Экскаваторы — это достаточно специфическая специализированная техника, предназначенная для того, чтобы осуществлять разнообразные земляные работы, а также погрузку различных сыпучих веществ на транспортные средства. Они очень широко используются в строительстве, при горных разработках.

Эта техника очень часто применяется в весьма сложных условиях эксплуатации, предполагающих повышенные нагрузки на многие ее детали, узлы и агрегаты. Самые различные запчасти для экскаваторов требуются тем, кто их эксплуатирует, достаточно часто, и поэтому они реализовываются сейчас немалым количеством специализированных фирм. В городе Арамиль Свердловской области таковой является, в частности, «Тракторные запчасти».

Особенности и классификация запасных частей для экскаваторов

Все детали для этих машин специалистами подразделяются на несколько групп, причем классификация осуществляется на основе функционального предназначения узлов. Таковыми являются:

  • Силовые агрегаты;
  • Ходовая часть;
  • Гидравлические системы;
  • Электрические системы;
  • Рабочие, сменные элементы и дополнительная комплектация.

Чаще всего современные экскаваторы оснащаются дизельными двигателями, отличающимися высокой надежностью, а также неприхотливостью. В ходе планового технического обслуживания необходимо время от времени производить с отдельных их деталей (фильтров, поршневых вкладышей и колец и т. п.), а в случае возникновения неисправностей ремонтировать или полностью заменять отдельные узлы и агрегаты.

Наиболее уязвимыми компонентами ходовой части являются редукторы и звезды, которые также в процессе эксплуатации экскаваторов иногда повреждаются и требуют замены. К частям гидравлических систем экскаваторов относятся насосы, цилиндры, клапаны, коллекторы, преобразователи, а к частям систем электрических — контроллеры и датчики, реле, схемы, аккумуляторы, приборы управления и т. п. В результате износа и различных неблагоприятных воздействий эти компоненты также порой выходят из строя. То же самое в полной (и даже еще большей) мере касается рабочих и сменных элементов.

Приобретение запасных частей для экскаваторов

Чтобы приобрести запчасти для экскаваторов ЕК-12, ЕК-14, ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-3332 в Свердловской области, имеет смысл обращаться в компанию «Тракторные запчасти». Различные детали, узлы и агрегаты для этих машин там представлены в весьма широком ассортименте, причем цены на них весьма демократичны: они закупаются фирмой непосредственно у производителей, а не у посредников.

#Общество#Maurice
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