Особенности, классификация и приобретение запчастей для экскаваторов

Наиболее уязвимыми компонентами ходовой части являются редукторы и звезды, которые также в процессе эксплуатации экскаваторов иногда повреждаются и требуют замены. К частям гидравлических систем экскаваторов относятся насосы, цилиндры, клапаны, коллекторы, преобразователи, а к частям систем электрических — контроллеры и датчики, реле, схемы, аккумуляторы, приборы управления и т. п. В результате износа и различных неблагоприятных воздействий эти компоненты также порой выходят из строя. То же самое в полной (и даже еще большей) мере касается рабочих и сменных элементов.