Увлекательный досуг для всей семьи

Posted 5 мая 2016,, 04:45
Published 5 мая 2016,, 04:45
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Семейное кафе «ТриДевятое» — это интересное и увлекательное времяпрепровождения для родных людей, которые ценят минуты совместного досуга и любят заряжаться хорошими эмоциями. Счастливый мир открывает свои двери для многочисленных посетителей, где каждый найдет занятие по душе.
В любой день недели независимо от погоды и времени года вас ждут гостеприимные хозяева, радушно встречающие всех без исключения и предлагающие многообразие развлечений, комфорт уюта и изысканное меню на любой вкус. Мастер классы, конкурсы, кинотеатр, настольные игры, призы и вкусные угощения ждут своих гостей и готовят увлекательные сюрпризы.
Если вы не знаете, куда пойти в Екатеринбурге всей семьей посетите волшебное королевство «ТриДевятое», в котором всегда рады новым друзьям. Станьте главными героями увлекательных событий и порадуйте себя вкусными изысками детского и взрослого меню.
В круговороте событий и веселых развлечений вы не заметите, как пролетит время, которое наполнит вас незабываемыми эмоциями и впечатлениями. Подарите радость себе и своим детям откройте новый мир насыщенных выходных и праздников.
Все занятия и развлечения проходят под контролем внимательных и ответственных преподавателей и опытных аниматоров, легко находящих общий язык с маленькой аудиторией. В круговороте эмоций даже самый стеснительный посетитель станет душой компании и забудет о своих сомнениях и страхах.
Семейное кафе предоставляет свое гостеприимство не только в обычные дни, но и в праздники для которых придумывается специальная тематическая программа соответствующая предстоящему событию.
Новогодние и рождественские встречи, праздник весны и первое сентября, масленица и дни рождения дают посетителям возможность окунуться в море эмоций и хорошего настроения. Оцените новый формат интересного досуга и составьте собственное мнение об интересном времяпрепровождении.