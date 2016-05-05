Увлекательный досуг для всей семьи

В любой день недели независимо от погоды и времени года вас ждут гостеприимные хозяева, радушно встречающие всех без исключения и предлагающие многообразие развлечений, комфорт уюта и изысканное меню на любой вкус. Мастер классы, конкурсы, кинотеатр, настольные игры, призы и вкусные угощения ждут своих гостей и готовят увлекательные сюрпризы.