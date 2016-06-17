Классификация зоовладельцев-идиотов

Зоовредители. Этой особой строкой можно выделить наших «ветеринарей». Они тоже не хотят учится. Не хотят читать. Не умеют пользоваться рентгеном, инструментом. Не могут поставить диагноз. А если ставят, то за голову можно схватиться. Например, кот упал с высоты. Нужно сделать рентген, исключить разрывы, ушибы при падении — а ветеринаре берут на анализ кровь… Да и по крови могут определить, что перекармливают животное! Случаев идиотизма в ветеринарках очень много, но на владельцев животных белый халат действует гипнотически. Как сомнамбулы, они кивают в такт словам «доктора» и покупают цианокабаламин по цене самого чудодейственного укола. Ветеринаре не несут никакой нагрузки от просветительской работы по стерилизации и кастрации животных. Я сомневаюсь, что они вообще могут отличить одно от другого. Но они легко вешают лапшу и вытягивают деньги из людей, которые на все согласны, лишь бы их любимчик был здоров. Сюсюканье, которые оплачивает обычный смертный, не является признаком профессионализма! И тут страдают все: человек от пустого кошелька, а животное — от неправильного лечения.