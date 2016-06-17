Классификация зоовладельцев-идиотов

Posted 17 июня 2016, 13:40
Published 17 июня 2016, 13:40
Modified 24 февраля, 07:56
Updated 24 февраля, 07:56
У нас в Нижнем Тагиле очень много сообществ, которые оказывают помощь животным. Но делают они это в свое свободное время и по мере сил и возможности. Я всегда говорила и буду говорить, что чем больше в городе зоозащитных организаций — тем лучше. Большему количеству животных сможем помочь.
Но животных столько, что справиться с этим невозможно. А люди звонят и требуют, чтоб люди, которые занялись этим добровольно, выполнять все их прихоти. Они не дергают власти по этому же вопросу, но учат зоозащитников выполнять их работу. И очень обижаются, когда та или иная просьба остается невыполненной.
Исправить ситуацию с бездомышами можно только принятием жесткого закона об ответственном отношении к животным. Но в отсутствие оного сделать всех счастливыми не получится. Именно отсутствие закона позволяет быть безнаказанными несколько категорий граждан, которые портят жизнь животным и окружающих их людей. Поскольку Законом не предусмотрено иное, обращаются с животными в нашей стране, как с вещью…
Итак, представляю вниманию читателей классификацию идиотов, на которых нет управы, и степень их опасности:
Если подумать, я могу выделить еще пару-тройку категорий, но знаю, что те, кто уже узнал себя, будут плеваться слюной в монитор или экран телефона от злости.
Не нужно злится, нужно смотреть на вещи реально! Нужно читать, учиться, нужно консультироваться с другими зоозащитниками, делиться и перенимать бесценный опыт. Нужно работать головой, нужно уметь работать руками. В этом нет ничего страшного или стыдного. И только принятие закона, защищающего животных, поможет изменить ситуацию, сложившуюся с животными в Нижнем Тагиле и во всей стране. А вот помочь исполнять закон должны адекватные люди «зоореалисты», которые психическими расстройствами НЕ страдают.
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