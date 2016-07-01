Дорожные инспекторы Нижнего Тагила отметили 80-летие службы ГАИ-ГИБДД России (ФОТО)

Ветераны Госавтоинспекции также не остались без внимания. Пятерым бывшим сотрудникам ГАИ вручили благодарственные письма, а остальных поздравили юные инспекторы движения. Минута молчания — в память о тех, кто не дожил до 80-летия службы.