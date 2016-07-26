Более 14 миллионов кубометров воды использовано Екатеринбургом с 10 июня

Posted 26 июля 2016, 12:05
Published 26 июля 2016, 12:05
Modified 24 февраля, 12:19
Updated 24 февраля, 12:19
Окончанием весеннего паводка зафиксировано 10 июня. За это время в основных водохранилищах, которыми пользуется Екатеринбург, было накоплено большое количество воды. Так, Волчихинское водохранилище было заполнено на 100%, Верхне-Макаровское — на 97%.
Когда уровень воды в водохранилищах поднимается, принимается решение о сбросе воды до показателей нормы. Когда уровень понижен, то необходима перекачка воды из другого водного источника.
В связи с этим правилом специалистами «МУП „Водоканала“ было принято решение об осуществлении перекачки воды из Ново-Мариинского водохранилища — в Верхне-Макаровское.
Таким образом, на данный момент в Волчихинском водохранилище сейчас находится 79,72 миллиона кубометров воды, что составляет 97%, а в Верхне-Макаровском — 39,38 миллиона кубометров воды, 75,3%.
Круглосуточный контроль работы всех 3-х водохранилищ осуществляют 14 человек.
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