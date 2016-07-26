Более 14 миллионов кубометров воды использовано Екатеринбургом с 10 июня

Окончанием весеннего паводка зафиксировано 10 июня. За это время в основных водохранилищах, которыми пользуется Екатеринбург, было накоплено большое количество воды. Так, Волчихинское водохранилище было заполнено на 100%, Верхне-Макаровское — на 97%.