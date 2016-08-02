В Ревде потолок аварийного общежития обрушился на 8-летнего мальчика: ребенок отделался ссадинами (ФОТО, ВИДЕО)

Posted 2 августа 2016, 08:05
Published 2 августа 2016, 08:05
Modified 24 февраля, 12:20
Updated 24 февраля, 12:20
Мама пострадавшего ребенка сообщила, что во время сна она услышала жуткий треск. Подскочив от страха, женщина увидела в ногах своего 8-летнего сына куски обвалившегося потолка — мальчик спал на раскладывающемся кресле, и его ноги попали как раз в зону обрушения.
Женщина утверждает, что соседей сверху у них давно уже нет, да и дети, живущие в общежитии давно уже не бегают и не прыгают в его стенах — боятся. Получается, что потолочные перекрытия обрушились по причине ветхости.
Собственница комнаты поведала журналистам, что проживает в этом общежитии уже 20 лет. Вторая комната, в которой произошло обрушение потолка, была приобретена ею на материнский капитал. Женщина рассказывает, что это не первый подобный случай — пару лет назад у них уже обваливалась часть потолка общей площадью в 2 квадратных метра. В тот раз семья потратила на ремонт около 7 тысяч рублей, но размер ущерба тогда был значительно меньше.
Всего в ветхом здании постройки 1956 года проживает 6 семей. Согласно данным сайта Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, это строение ни разу не ремонтировалось, капитальный ремонт в нем запланирован на 2024–2026 годы. Общежитие не относится ни к одной управляющей компании Ревды, ответственность за него несет Управление городским хозяйством. По словам жильцов, здание посещала комиссия, в состав которой входил глава Администрации Ревды, однако, аварийным дом так и не признали.
В данный момент о произошедшем от журналистов стало известно сотрудникам прокуратуры города. По факту обрушения потолка была организована прокурорская проверка.
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