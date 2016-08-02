В Ревде потолок аварийного общежития обрушился на 8-летнего мальчика: ребенок отделался ссадинами (ФОТО, ВИДЕО)

Собственница комнаты поведала журналистам, что проживает в этом общежитии уже 20 лет. Вторая комната, в которой произошло обрушение потолка, была приобретена ею на материнский капитал. Женщина рассказывает, что это не первый подобный случай — пару лет назад у них уже обваливалась часть потолка общей площадью в 2 квадратных метра. В тот раз семья потратила на ремонт около 7 тысяч рублей, но размер ущерба тогда был значительно меньше.