Директор «Уральских пельменей» Алексей Лютиков найден мертвым в отеле Екатеринбурга

В начале 90-х он играл в команде «Служебный вход» и был ее капитаном. В 1997 году вместе со своей командой оказался в полуфинале «Высшей лиги» КВН. После ухода из КВН в 2002 году начал заниматься бизнесом и в разные годы руководил различными производствами. С 2006 по 2011 год вся его деятельность была связана с «Comedy Club Production», где он был в том числе личным советником генерального продюсера.