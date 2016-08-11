Директор «Уральских пельменей» Алексей Лютиков найден мертвым в отеле Екатеринбурга

Posted 11 августа 2016, 05:10
Published 11 августа 2016, 05:10
Modified 24 февраля, 12:20
Updated 24 февраля, 12:20
Алексей Лютиков — бывший игрок КВН. Родился в Курской области, там же окончил педагогический институт по специальности «социальная психология».
В начале 90-х он играл в команде «Служебный вход» и был ее капитаном. В 1997 году вместе со своей командой оказался в полуфинале «Высшей лиги» КВН. После ухода из КВН в 2002 году начал заниматься бизнесом и в разные годы руководил различными производствами. С 2006 по 2011 год вся его деятельность была связана с «Comedy Club Production», где он был в том числе личным советником генерального продюсера.
2 июля Алексею исполнилось 44 года. До момента смерти он работал директором творческого объединения «Уральские пельмени».
Алексей Лютиков проживал в отеле Angelo со 2 августа 2016 года. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера экстренной службы вчера, 10 августа в 14:20. Звонила горничная данного отеля, где проживал артист. Она сообщила, что обнаружила его мертвым 10 минут назад, когда вошла в номер. Перед этим на двери висела предупреждающая табличка «Не беспокоить».
После поступившего сигнала на место ЧП выехала усиленная следственно-оперативная группа ОВД и сотрудники СК. После осмотра тела и места происшествия следователи пришли к выводу, что смерть Лютикова не носит криминального оттенка.
В ходе беседы с супругой бывшего КВН-щика выяснилось, что Алексей раньше имел проблемы с сердцем. Также у сотрудников СК есть основания предполагать, что в номере распивали алкоголь, а также найдены таблетки для снижения давления. Тело отправлено на экспертизу — для установления истинной причины смерти.
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