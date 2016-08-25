Как защитить детей от «смертельных» окон? Рекомендации тагильских спасателей и специалистов

Прежде всего, нужно следить за своим ребенком. Дети очень активные. Ребенок может залезть со стула на стол, а со стола на подоконник. Окна лучше держать закрытыми или полуоткрытыми (когда окно открыто вертикально и сверху -прим. ред.). Когда дети постарше, нужно следить, чтобы рядом с окнами не стояли столы и стулья, с помощью которых они могут забраться на окно. Существуют и специальные заглушки, которые не дают ребенку открыть окно своими силами. Но, главное — не упускать детей из вида поведал спасатель.