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Posted 25 августа 2016, 11:20

Published 25 августа 2016, 11:20

Modified 24 февраля, 12:22

Updated 24 февраля, 12:22

Как защитить детей от «смертельных» окон? Рекомендации тагильских спасателей и специалистов

25 августа 2016, 11:20
По всей стране участились случаи выпадения детей из окон. TagilCity.ru решил узнать: как сделать окна и балконы безопасными?

Вчера в Нижнем Тагиле, наконец, подул прохладный ветер и пошел долгожданный дождь. Они обрадовали, пожалуй, большинство жителей города. Лето в этом году выдалось знойное: в Свердловской области фиксировали температурные рекорды. Поэтому обязательный атрибут текущего сезона, помимо кондиционеров и вентиляторов, — распахнутые окна.

Однако они таят в себе опасность для маленьких детей. О случаях выпадения детей из окон говорят регулярно. Напомним, что в конце мая текущего года в Нижнем Тагиле из окна на пятом этаже выпала девочка. Подобные случаи произошли в Екатеринбурге, Рефтинском и других городах области и страны. Зачастую хватает пары минут, чтобы случилось непоправимое. Как правило, родители отвлекаются на бытовые дела, а ребенок тем временем залезает на подоконник или выходит на балкон. Падения приводят к тяжелым травмам и даже к гибели малышей.

Пластиковые окна, которые теперь установлены в большинстве квартир, безусловно, практичны. Но дети легко могут их открыть. Не спасают от падения и москитные сетки, так как их крепления не выдерживают большого веса. Как обезопасить ребенка, о чем нужно знать, чтобы окно не стало смертельным?

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием к начальнику поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» Миенкову Юрию Евгеньевичу:

Прежде всего, нужно следить за своим ребенком. Дети очень активные. Ребенок может залезть со стула на стол, а со стола на подоконник. Окна лучше держать закрытыми или полуоткрытыми (когда окно открыто вертикально и сверху -прим. ред.). Когда дети постарше, нужно следить, чтобы рядом с окнами не стояли столы и стулья, с помощью которых они могут забраться на окно. Существуют и специальные заглушки, которые не дают ребенку открыть окно своими силами. Но, главное — не упускать детей из вида поведал спасатель.

Отверстия-ходы в стенах балконов позволяют детям беспрепятственно выйти на опасное строение. Их лучше оборудовать дверями с замками.

Решетки на окнах подходят не только для защиты квартиры от вторжения, но и спасают ребенка от падения.

Редакция TagilCity.ru пообщалась со специалистом — работником компании по производству пластиковых окон. Он рассказал какие приспособления делают окна безопасными для детей:

Чтобы ребенок не смог открыть окно самостоятельно, есть специальное приспособление. Это простая ручка, в которую вмонтирован замок. Замена производится легко. Вы звоните, к вам приезжает специалист. В этот же день, максимум на следующий — вам заменят ручки. Стоимость — 500 рублей за штуку. Существуют и сетки, способные предотвратить падение. Металлические, к примеру рассказал Владимир, менеджер одной из городских компаний по производству пластиковых окон.

Москитная сетка как на старом деревянном, так и на современном пластиковом окне, — не гарант безопасности.

После этого журналист TagilCity.ru вышел во дворы города, чтобы задать тагильчанам вопросы: проводят ли они профилактические беседы со своими детьми? Рассказывают ли об опасности окон? Стараются ли сделать их безвредными?

У тагильчанки Галины двухлетний сын Максим.

Я просто не оставляю рядом с окнами то, на что бы сын мог встать. Постоянно слежу за ним. Балкона у нас нет, какие-то специальные заглушки на окна я не ставлю делится Галина.

То, что главное в данном вопросе — наблюдательность родителей, бабушек и дедушек, считает и Евгений Яковлевич Рольгейзер. У мужчины двое внуков — Лукьян и Соня. Им 8 и 6 лет соответственно.

Они уже взрослые, но на балкон, например, выходят только с нами. Чтобы ребенок не выпал — надо не отвлекаться, постоянно наблюдать. Это должны делать взрослые: мамы, папы, старшие дети. Надо говорить ребенку, что окна опасны! Когда внуки были маленькими, мы держали балкон закрытым. Открывали только ночью, чтобы проветрить. Резюме тут одно: дети постоянно должны быть под присмотром! — говорит дедушка.

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#Общество#Нижний Тагил#Ребенок#Травма#Дети#Безопасность#Спасатели#Окно#Падение#Дом#Балкон
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