ГДДЮТ и службы безопасности Нижнего Тагила провели сегодня совместный детский праздник (ФОТО)

Posted 2 сентября 2016, 03:00
Published 2 сентября 2016, 03:00
Modified 24 февраля, 12:22
Updated 24 февраля, 12:22
1 сентября — это радостный праздник для детей, потому что они встречают своих друзей и одноклассников, которых не видели все лето — целых 3 месяца. Но немного тревожным он становится для родителей, когда они отправляют детей в школу. Ведь начинается время, когда дети много времени проводят одни, без присмотра взрослых. Вот тогда вопросы безопасности становятся особенно важными, и поэтому сотрудники МЧС именно в этот день выходят для проведения мероприятий в образовательные учреждения.
По-особенному провел сегодня 1 сентября городской Дворец детского и юношеского творчества. На организованных перед зданием Дворца площадках дети знакомились с разными кружками и секциями, созданными для них. Но самой необычной задумкой организаторов стало то, что они пригласили на праздник службы, обеспечивающие безопасность тагильчан в городе. Так там оказались сотрудники МЧС, Центра защиты населения и всероссийского добровольного пожарного общества — ВДПО. Каждый представитель своего ведомства знакомил школьников с правилами пожарной безопасности, дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях.
Детям задавались загадки, вопросы, касающиеся опасных ситуаций, номеров экстренных служб. За правильные ответы ребята юные тагильчане получали призы от ГДДЮТ и ВДПО. Особенно детям понравились «Загадки из спичечной коробки»: из огромного коробка они доставали загадки, а взрослые, используя данный атрибут, снова и снова обращали внимание детей на то, что с настоящие спички — не игрушка, и нужно аккуратно обращаться с ними.
Настоящим подарком и центром притяжения для ребят стала появившаяся на площадке Дворца настоящая пожарная машина — огромный «Урал» из 11 пожарно-спасательной части 9 отряда. Сначала ребята осторожно ходили вокруг автомобиля и рассматривали его снаружи, но потом осмелели, и пожарный «Урал» стал напоминать муравейник. Мальчишки и девчонки в белых рубашках и бантиках «облепили» кабину, бампер и капот яркой машины. Самые отчаянные и смелые хотели даже забраться на лафетный ствол автоцистерны. Малышам забраться на автомобиль помогали мамы и папы. Те, кто постарше, взбирались сами. Школьники сменяли друг друга и все фотографировались, фотографировались.
Пусто стало на площади лишь тогда, когда подошло время представления, которое организаторы мероприятия подготовили к празднику.
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