ГДДЮТ и службы безопасности Нижнего Тагила провели сегодня совместный детский праздник (ФОТО)

1 сентября — это радостный праздник для детей, потому что они встречают своих друзей и одноклассников, которых не видели все лето — целых 3 месяца. Но немного тревожным он становится для родителей, когда они отправляют детей в школу. Ведь начинается время, когда дети много времени проводят одни, без присмотра взрослых. Вот тогда вопросы безопасности становятся особенно важными, и поэтому сотрудники МЧС именно в этот день выходят для проведения мероприятий в образовательные учреждения.