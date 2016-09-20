Оригинальные аккумуляторы Power bank Xiaomi

Posted 20 сентября 2016,, 04:25
Published 20 сентября 2016,, 04:25
Modified Вчера, 19:56
Updated Вчера, 19:56
Однако компания изготавливает еще наушники, сменные панели, чехлы и даже одежда есть с картинками компании. Среди всей продукции хочется выделить аккумуляторы Power bank Xiaomi, которые можно купить и у нас.
Есть несколько видов аккумуляторов Power bank Xiaomi, купить которые можно на http://powerbankxiaomi.com/, которые изготавливает компания. Возьмем, к примеру, на 10400 мАч. В нем есть несколько входов на 5 В и 2 А, а также микро USB. Размеры данного устройства составляют 90,5×77,0×21,6 мм и масса всего 250 грамм. Очень оригинально, не правда ли.
Когда покупаешь или заказываешь xiaomi power bank, то получаешь его, практически всегда в пластиковой коробочке, которая обязательно должна повторять форму корпуса. Для потребителя это удобно, не для каждого правда, но, все-таки коробочка служит для защиты от воды, земли и всего остального, что может повредить корпус аккумулятора. В комплекте прилагается кабель белого цвета, который имеет длину в 20 сантиметров. На конце данного кабеля есть микро USB и USB и инструкция, которая почему-то только на китайском языке, все-таки это не очень удобно.
Как мы знаем, все, что мы не покупаем, мы всегда хотим не только приукрасить, но также и защитить. Так вот, для того чтобы внешние аккумуляторы не царапались, не пачкались, компания изготовила специальные бампера. Эти чехлы изготовлены из силикона, которые могут быть разного цвета. Особенно такие чехлы понравятся тем, кто любит все яркое и необычное.
Какие же выводы мы можем сделать из всего, что мы узнали про оригинальные Power bank Xiaomi. Это отличное устройство, которое подтвердило свое качество при помощи потребителей. Кроме того, что аккумулятор выглядит красиво, качество сборки также не уступает, так как были использованы только качественные материалы. Когда покупаешь такой аккумулятор, несмотря на то, что инструкция на китайском языке, ничего сложно в нем нет и разобраться, что и как работает очень просто. Если брать в расчет технические характеристики, то тут можно ставить самый высокий бал, ведь емкость батареи соответствует.
И еще один немало важный плюс состоит в том, что стоит данная дополнительная батарея очень дешево. Почему очень, потому как на такой «спасательной» батарее можно заработать много денег, а производители поставили самую минимальную цену. Хотя для них этого может быть не совсем выгодно. Ну да ладно, об этом не будем думать мы, как потребители, просто хотелось побольше качественного и не дорогого товара.