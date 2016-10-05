Атермальная пленка: особенности технологии, плюсы и минусы

Posted 5 октября 2016,, 04:30
Published 5 октября 2016,, 04:30
Modified Вчера, 19:56
Updated Вчера, 19:56
В структуре этого материала применяются наночастицы керамики, а также графитовый слой, благодаря которому происходит фильтрация солнечного излучения. В результате вредные для человека и элементов салона ультрафиолетовые и инфракрасные лучи задерживаются. Это приводит к тому, что даже при высокой температуре «за бортом» атермальная пленка способствует поддержанию комфортной температуры внутри машины.
Некоторые производители изначально комплектуют свои авто тонированными стеклами с атермальным покрытием. Его наносят в заводских условиях, покрывая стекло тонким металлическим напылением. Но это базовый слой, который на практике почти ничего не дает. Другое дело, когда тонировка атермальной пленкой проводится в условиях салона, как дополнительный вид обработки.
В Екатеринбурге такую услугу предоставляет компания «Солнцанет», специализирующаяся на всех видах тонирования стекол, в том числе имеющая технологические возможности проводить обработку автомобильных стекол. Покрытие наносится быстро, буквально за 30 минут, держится долго и качественно исполняет свои изначальные функции. С отдельными работами, условиями их проведения, ценами можно ознакомиться здесь http://солнцанет.рф/store/atermalnaya_tonirovka/. Отметим, что компания применяет качественный материал, не нарушающий технических регламентов по уровню светопропускной способности автостекол.
Среди преимуществ данной технологии выделим:
Единственное ограничение к использованию атермальной пленки — это нанесение материала на стекла подержанных авто. Из-за изношенности их пропускная способность уменьшается, а в совокупности с пленкой она станет еще меньше, что не безопасно.