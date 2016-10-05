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Posted 5 октября 2016,, 04:30

Published 5 октября 2016,, 04:30

Modified Вчера, 19:56

Updated Вчера, 19:56

Атермальная пленка: особенности технологии, плюсы и минусы

5 октября 2016, 04:30
Ключевое отличие этой технологии от классического тонирования состоит в том, что атермальная тонировка практически не меняет цвет стекла. Оно по-прежнему остается прозрачным, возможно наличие лишь небольшого голубого или зеленого оттенка (зависит от того, какой тип пленки применяется).

В структуре этого материала применяются наночастицы керамики, а также графитовый слой, благодаря которому происходит фильтрация солнечного излучения. В результате вредные для человека и элементов салона ультрафиолетовые и инфракрасные лучи задерживаются. Это приводит к тому, что даже при высокой температуре «за бортом» атермальная пленка способствует поддержанию комфортной температуры внутри машины.

Способы нанесения

Некоторые производители изначально комплектуют свои авто тонированными стеклами с атермальным покрытием. Его наносят в заводских условиях, покрывая стекло тонким металлическим напылением. Но это базовый слой, который на практике почти ничего не дает. Другое дело, когда тонировка атермальной пленкой проводится в условиях салона, как дополнительный вид обработки.

В Екатеринбурге такую услугу предоставляет компания «Солнцанет», специализирующаяся на всех видах тонирования стекол, в том числе имеющая технологические возможности проводить обработку автомобильных стекол. Покрытие наносится быстро, буквально за 30 минут, держится долго и качественно исполняет свои изначальные функции. С отдельными работами, условиями их проведения, ценами можно ознакомиться здесь http://солнцанет.рф/store/atermalnaya_tonirovka/. Отметим, что компания применяет качественный материал, не нарушающий технических регламентов по уровню светопропускной способности автостекол.

Почему выгодно использовать атермальную пленку вместо обычной?

Среди преимуществ данной технологии выделим:

  • Обеспечение хорошего обзора. Цвет стекла после нанесения атермальной пленки не меняется, поэтому водителю не придется напрягать зрение, использовать дополнительные аксессуары для повышения четкости обзора (например, водительские очки). Это особенно важно в ночное время.
  • Защита салона от нагрева. Высокая температура негативно влияет на качество тканевой, кожаной обивки сидений, приводит к их выцветанию, повреждению. Пластик на приборной панели, элементы обшивки тоже портятся из-за нагрева. С атермальной тонировкой подобные последствия исключены.
  • Экономия ресурсов. Летом не придется включать кондиционер в салоне на полную мощность, поэтому удастся сэкономить не только на топливе, но и на заправке штатной системы хладагентом.

Единственное ограничение к использованию атермальной пленки — это нанесение материала на стекла подержанных авто. Из-за изношенности их пропускная способность уменьшается, а в совокупности с пленкой она станет еще меньше, что не безопасно.

#Общество#Maurice
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