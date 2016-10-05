Атермальная пленка: особенности технологии, плюсы и минусы

В Екатеринбурге такую услугу предоставляет компания «Солнцанет», специализирующаяся на всех видах тонирования стекол, в том числе имеющая технологические возможности проводить обработку автомобильных стекол. Покрытие наносится быстро, буквально за 30 минут, держится долго и качественно исполняет свои изначальные функции. С отдельными работами, условиями их проведения, ценами можно ознакомиться здесь http://солнцанет.рф/store/atermalnaya_tonirovka/. Отметим, что компания применяет качественный материал, не нарушающий технических регламентов по уровню светопропускной способности автостекол.