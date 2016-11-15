Займы без отказа. МФО. Заявки онлайн

Posted 15 ноября 2016,, 04:30
Published 15 ноября 2016,, 04:30
Modified Вчера, 19:52
Updated Вчера, 19:52
Но почему иногда по заявке на микрокредит онлайн приходит отказ, который сейчас вам ну никак не нужен? Как минимизировать этот фактор и ускорить получение займа в срочных обстоятельствах? Все просто: во-первых, используйте предложения МФО с финансовой площадки Альянс-Кредит. Здесь вашему вниманию предложены самые безотказные кредиторы микрофинансового спектра с выгодными параметрами каждой сделки.
А во-вторых, заявки на микрокредит следует подавать одновременно в 3-5 МФО. Тогда вы 100% получите займ мгновенно без отказа, даже имея открытые кредиты или просрочки по банковским платежам (негативная кредитная история). В основном, микрофинансовые компании, смотрят на скоринговый балл. Он является определяющим фактором в получении микрокредита. Если вы оформляете сделку с МФО впервые, не просите сразу серьезных сумм в долг. Для начала затребуйте не более 3-5 тыс. руб. на 3-10 дней, так вы скорее получите одобрение заявки. Последующие запросы можно смело увеличить до 15-30 тыс. Справок о доходах и рабочем стаже не требуется, поэтому указывайте в форме запроса сведения по факту: общий, а не документально подтвержденный доход; полный рабочий стаж, а не только официальный; город и адрес фактического проживания, а не по регистрации в паспорте (это отдельная графа).
Рассчитывая на займы без отказа, никогда не обманывайте потенциального кредитора. Указывайте только достоверную информацию о себе, даже если ее не получится подтвердить справками (это не нужно). Фальшивые контактные телефоны, номера банковских карт других людей, заполнение заявки на займ по минимуму — это гарантированный отказ в «живых» деньгах, когда они реально необходимы. МФО гарантируют неприкосновенность ваших персональных данных, поэтому не нужно бояться подавать заявку на займ как положено — честно и подробно. Кроме прочих маленьких хитростей, пользуйтесь полезными секретами о каждой МФО на сайте Альянс-Кредит. Площадка всегда поможет в получении микрозайма за 5-15 мин. без отказов и без долгих проверок.