Займы без отказа. МФО. Заявки онлайн

А во-вторых, заявки на микрокредит следует подавать одновременно в 3-5 МФО. Тогда вы 100% получите займ мгновенно без отказа, даже имея открытые кредиты или просрочки по банковским платежам (негативная кредитная история). В основном, микрофинансовые компании, смотрят на скоринговый балл. Он является определяющим фактором в получении микрокредита. Если вы оформляете сделку с МФО впервые, не просите сразу серьезных сумм в долг. Для начала затребуйте не более 3-5 тыс. руб. на 3-10 дней, так вы скорее получите одобрение заявки. Последующие запросы можно смело увеличить до 15-30 тыс. Справок о доходах и рабочем стаже не требуется, поэтому указывайте в форме запроса сведения по факту: общий, а не документально подтвержденный доход; полный рабочий стаж, а не только официальный; город и адрес фактического проживания, а не по регистрации в паспорте (это отдельная графа).