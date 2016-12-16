Старшая медсестра Туринской больницы выдавала пациентам просроченные лекарства

Posted 16 декабря 2016, 09:25
Published 16 декабря 2016, 09:25
Modified 24 февраля, 12:23
Updated 24 февраля, 12:23
В Туринской центральной больнице прошла прокурорская проверка. Поводом для ее проведения послужило обращение одного из пациентов противотуберкулезного диспансера. Ему были выданы лекарства с истекшим сроком годности.
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ такие лекарства должны храниться в отдельной от других препаратов карантинной зоне, а впоследствии — уничтожаться. Пациенту были выданы лекарства, срок годности которых истек в декабре прошлого года.
В отношении старшей медсестры больницы Нины Бурдуковой, выдавшей просроченные лекарства, возбуждено административное дело. В адрес главного врача — внесено представление об устранении данных нарушений. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.
© TagilCity.ru