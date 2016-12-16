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Posted 16 декабря 2016, 09:25

Published 16 декабря 2016, 09:25

Modified 24 февраля, 12:23

Updated 24 февраля, 12:23

Старшая медсестра Туринской больницы выдавала пациентам просроченные лекарства

16 декабря 2016, 09:25
Прокуратура Туринского района выявила нарушение законодательства в сфере обращения лекарственных средств в Туринской больнице.

В Туринской центральной больнице прошла прокурорская проверка. Поводом для ее проведения послужило обращение одного из пациентов противотуберкулезного диспансера. Ему были выданы лекарства с истекшим сроком годности.

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ такие лекарства должны храниться в отдельной от других препаратов карантинной зоне, а впоследствии — уничтожаться. Пациенту были выданы лекарства, срок годности которых истек в декабре прошлого года.

В отношении старшей медсестры больницы Нины Бурдуковой, выдавшей просроченные лекарства, возбуждено административное дело. В адрес главного врача — внесено представление об устранении данных нарушений. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

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