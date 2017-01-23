Преимущества сервиса доставки еды на дом

В хорошем ресторане предоставляется бесплатная доставка для заказов от определенной суммы, а также клиентов часто балуют подарками и бонусами. Ежедневно работает служба контроля работы курьеров, с сотрудниками которой можно связаться для уточнения информации по доставке.Оператор компании владеет полной информацией о блюдах, которые готовят повара, и может дать консультацию по поводу ингредиентов.Такие рестораны всегда заботятся о своих клиентах, учитывают их особые пожелания относительно добавления специфических специй или компонентов блюда.