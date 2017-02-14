Представители дальнего зарубежья впервые были задержаны на Среднем Урале во время профилактического рейда

Что характерно, чем эффективнее работают сыщики, тем чаще мы слышим от некоторых любителей самопиара и видим на отдельных «крутых» порталах абсурдные рассуждения о якобы нарушенных правах человека, каких-то «маски-шоу», начавшейся борьбе с исламом и прочих откровенных глупостях с оттенком провокаций. Прошу с пониманием отнестись к деятельности силовиков. Паниковать и волноваться следует лишь тем, кто живет не по правилам нашей страны или замышляет что-либо криминальное отметил полковник Горелых.