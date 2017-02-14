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Posted 14 февраля 2017, 03:20

Published 14 февраля 2017, 03:20

Modified 4 августа 2022, 21:27

Updated 4 августа 2022, 21:27

Представители дальнего зарубежья впервые были задержаны на Среднем Урале во время профилактического рейда

14 февраля 2017, 03:20
Главное управление МВД по Свердловской области накануне отчиталось об итогах работы профилактического рейда по нарушению миграционного законодательства и обнаружению тех, кто находится в межгосударственном розыске.

Всего в отделения полиции области были доставлены 258 человек. 12 из них – нелегально находились на Среднем Урале, передает Валерий Горелых, начальник пресс-службы МВД по региону.

Он отметил, что впервые были задержаны не только представители ближнего зарубежья, но и дальнего. Выходцы из Сомали, Сирии, Пакистана, Ирака, Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Египта и других стран.

На этом, отметил Горелых, проведение рейдов не завершено. Он добавил, что вопреки неадекватной реакции некоторых СМИ о «маски-шоу», правоохранители намерены бороться лишь с нарушителями, но не с представителями народов, сосуществующих в России многие годы.

Что характерно, чем эффективнее работают сыщики, тем чаще мы слышим от некоторых любителей самопиара и видим на отдельных «крутых» порталах абсурдные рассуждения о якобы нарушенных правах человека, каких-то «маски-шоу», начавшейся борьбе с исламом и прочих откровенных глупостях с оттенком провокаций. Прошу с пониманием отнестись к деятельности силовиков. Паниковать и волноваться следует лишь тем, кто живет не по правилам нашей страны или замышляет что-либо криминальное отметил полковник Горелых.

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