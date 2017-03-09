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Posted 9 марта 2017, 04:00

Published 9 марта 2017, 04:00

Modified 4 августа 2022, 21:26

Updated 4 августа 2022, 21:26

Мощи и икона святой Матроны Московской были доставлены в Екатеринбург

9 марта 2017, 04:00
В Екатеринбург накануне были доставлены святые мощи Матроны Московской в сопровождении чудотворной иконы. Они были доставлены в Иоанно-Предтеченский собор, расположенный на улице Репина.

Религиозное учреждение открыто ежедневно с 7 до 20 часов, передает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Считается, что образ Матроны помогает сохранить семью, родить ребенка бездетным парам и исцелять болезни, пишет Областная газета.

Матрона Московская родилась в 1885 году слепой. Говорили, что она обладала даром исцеления и предчувствия опасностей и бед. Она помогала страждущим до конца своей жизни – старица умерла в 1952 году. Канонизировали Матрону в 1999 году.

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