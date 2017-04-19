Дуэт комиков, популярная кавер-группа и юная Виктория Старикова: стали известны выступающие на Премии «Человек года-2017» в Нижнем Тагиле

Подписчики сообщества «Человек года-2017» уже знают, что ведущих будет двое. Ими стали участники комедийного stand up дуэта Евгений Кожевин и Николай Тисенко. Оба они могут похвастаться многолетник опытом импровизаций и выступлений на публике. На их счету десятки выступлений в юмористических телепрограммах, поэтому зрители в Нижнем Тагиле не смогут заскучать при всем желании. Недавно будущие ведущие записали видеоприглашение на церемонию.