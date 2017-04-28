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Posted 28 апреля 2017, 14:10

Published 28 апреля 2017, 14:10

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Запланированные на 29 апреля акции оппозиции согласованы в 30 регионах России – Игорь Борисов

28 апреля 2017, 14:10
Запланированные на 29 апреля публичные акции протеста согласованы уже в 30 регионах России, об этом заявил член СПЧ Игорь Борисов.

Член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека проинформировал: в 30 регионах РФ протестные акции уже согласованы, но в некоторых регионах организаторам было отказано в согласовании намеченных маршрутов, сообщает ТАСС.

Борисов объяснил это тем, что полученные отказы соответствуют здравой логике и, соответственно, существующему закону. В эти дни в некоторых муниципалитетах Минприроды запланировано проведение экологических субботников, приуроченных к Году экологии и подготовке к майским праздникам.

При этом Игорь Борисов обратил внимание на то, что заявителям акции были предложены альтернативные маршруты, которые могли быть использованы организаторами акций.

В Москве местом проведения публичного протестного мероприятия был предложен проспект Сахарова. Данная площадка находится в центре Москвы в пределах Садового кольца, что, считает Борисов, очень удобно для проведения подобного мероприятия.

Организаторами был предложен другой вариант, который нельзя утвердить по вопросам безопасности жизни и здоровья граждан: в настоящее время в этом месте проводятся земляные работы.

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