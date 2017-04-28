Запланированные на 29 апреля акции оппозиции согласованы в 30 регионах России – Игорь Борисов

Борисов объяснил это тем, что полученные отказы соответствуют здравой логике и, соответственно, существующему закону. В эти дни в некоторых муниципалитетах Минприроды запланировано проведение экологических субботников, приуроченных к Году экологии и подготовке к майским праздникам.