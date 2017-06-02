tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2017, 08:10

Published 2 июня 2017, 08:10

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Труп с ножевыми ранениями найден на обочине Кольцовского тракта под Екатеринбургом

2 июня 2017, 08:10
На обочине дороги под Екатеринбургом найден труп мужчины с признаками криминальной смерти.

Следователи уральской столицы начали расследование по делу о смерти мужчины, найденного у дороги между Кольцовским и Сибирским трактами, об этом сообщает Е1.RU.

На теле имеются следы ножевых ранений, поэтому в правоохранительных органах уверены, что здесь имеет место криминал. По предварительной версии, мужчину сначала убили, а потом выкинули из машины. Возбуждено уголовное дело.

© TagilCity.ru

#Происшествия#Новости УрФО#Проверка#Свердловская область#Дорога#Смерть#Полиция#Уголовное дело#Нарушение#Убийство#Закон#Труп#Криминал#Мужчина#Расследование#Ножевые ранения#Кольцовский тракт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика