Труп с ножевыми ранениями найден на обочине Кольцовского тракта под Екатеринбургом

Posted 2 июня 2017, 08:10
Published 2 июня 2017, 08:10
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Следователи уральской столицы начали расследование по делу о смерти мужчины, найденного у дороги между Кольцовским и Сибирским трактами, об этом сообщает Е1.RU.
На теле имеются следы ножевых ранений, поэтому в правоохранительных органах уверены, что здесь имеет место криминал. По предварительной версии, мужчину сначала убили, а потом выкинули из машины. Возбуждено уголовное дело.
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