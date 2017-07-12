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Posted 12 июля 2017, 15:50

Published 12 июля 2017, 15:50

Modified 4 августа 2022, 21:22

Updated 4 августа 2022, 21:22

Канализационный люк взлетел в воздух у здания Свердловской филармонии в Екатеринбурге

12 июля 2017, 15:50
Во вторник вечером возле здания Свердловской филармонии в Екатеринбурге канализационный люк вырвало из земли и подбросило в воздух. Вначале очевидцы услышали хлопающий звук, а затем увидели на месте одного из канализационных люков столб дыма.

Канализационный люк взлетел на высоту третьего этажа вместе с плиткой. Люки с противоположной стороны тоже подбросило, но там людей только забрызгало грязью. Пострадавших нет. Как стало известно E1, канализационный люк принадлежит энергетикам.

Екатеринбургская электросетевая компания информацию подтвердила, и сообщила о том, что инцидент произошел из-за повышенного давления воздуха в кабельной линии электропередач. Из-за смещения грунта произошёл разрыв кабеля, и вышедшее давление подбросило люк в воздух. 11 июля электрики планируют исправить разрыв кабельной сети, в четверг займутся благоустройством. На данный момент место вокруг люка огорожено.

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#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Дорога#Вода#Взрыв#Ремонт#Энергетики#Канализация#Канализационный люк
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