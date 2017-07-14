tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2017, 08:40

Published 14 июля 2017, 08:40

Modified 4 августа 2022, 21:22

Updated 4 августа 2022, 21:22

«Утиные истории по-тагильски»: в парке ДК НТМК молодое поколение уток живет среди выброшенных жителями Нижнего Тагила бутылок и пивных банок (ФОТО)

14 июля 2017, 08:40
Выброшенные бутылки, пивные банки, обилие мелкого бытового мусора: на эти проблемы обратили внимание жители Нижнего Тагила, неравнодушные к будущему Парка культуры и отдыха Металлургов.

Особую обеспокоенность тагильчан вызывает судьба фауны водоёмов паркового пруда.

Жалко парк на Тагилстрое. Среди мусора красивая природа. Очень много людей приходит в парк ДК НТМК кормить уток. И, кстати, молодое поколение уток плавает в грязи и пустых бутылках из-под пива поделился Александр Самойлов с подписчиками сообщества [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ.

По мнению тагильчан, одной из главных причин загрязнения парка является плохое воспитание его гостей.

Что поделать, видимо, у людей такое воспитание. Такой здесь контингент. Других мест отдыха в районе не так много. Потому, когда выпадают теплые дни, после них всегда всё завалено мусором сетует тагильчанка Анастасия.

Фото сообщества [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ.

В то же время некоторые отмечают недостаточные усилия по поддержанию порядка в парке со стороны комбината, в ведомстве которого он находится.

Сотрудники пресс-службы ЕВРАЗ-НТМК, в свою очередь, сообщили:

НТМК ежегодно отправляет определённую сумму средств на содержание парка Тагилстоевского района. Кроме того, запланирована его реконструкция.

Несмотря на проблемы с мусором, недавно флора этого парка пополнилась цаплей.

Чтобы цапле, уткам и другой живности парка жилось комфортнее, а его зелень и уют радовали глаз жителей Нижнего Тагила, инициативная группа тагильчан приняла решения провести в парке субботник в предстоящие выходные.

© Павел Щербина, TagilCity.ru

#Нижний Тагил#Животные#Здоровье#Тагилстрой#Тагилстроевский район#Уборка#Парк#Субботник#ДК НТМК#Утки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика