Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле

Posted 20 июля 2017, 02:00
Published 20 июля 2017, 02:00
Modified 16 июня 2022, 21:44
Updated 16 июня 2022, 21:44
Речь идёт о 4-ом и 5-ом классах горимости леса по установленной регионом шкале, передает ЕДДС Нижнего Тагила.
По сообщению специалистов, последствиями опасного явления могут стать пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные и дымы и помутнение воздуха.
В связи с предупреждением был установлен тщательный контроль над лесами региона, а также было запрещено разведение огня на природе.
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