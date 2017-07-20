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Posted 20 июля 2017, 02:00

Published 20 июля 2017, 02:00

Modified 16 июня 2022, 21:44

Updated 16 июня 2022, 21:44

Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле

20 июля 2017, 02:00
В регионе, в частности, в Нижнем Тагиле, на 20 июля было объявлено экстренное предупреждение. Это связано с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью.

Речь идёт о 4-ом и 5-ом классах горимости леса по установленной регионом шкале, передает ЕДДС Нижнего Тагила.

По сообщению специалистов, последствиями опасного явления могут стать пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные и дымы и помутнение воздуха.

В связи с предупреждением был установлен тщательный контроль над лесами региона, а также было запрещено разведение огня на природе.

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