Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил в честь Дня города

Posted 8 августа 2017, 12:05
Published 8 августа 2017, 12:05
Modified 3 августа 2022, 23:54
Updated 3 августа 2022, 23:54
По информации чиновников Администрации Нижнего Тагила, исполняющий обязанности губернатора посетит мероприятия, приуроченные ко Дню города.
Евгений Владимирович прибудет в Нижний Тагил 11 августа. Планируется, что он примет участие в городских праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Одним из объектов в программе посещения Нижнего Тагила врио губернатора Свердловской области станет реконструируемая улица Космонавтов, сообщают представители городской общественности.
По нашим данным, планируется посещение губернатором ремонтируемой в настоящее время ул. Космонавтов рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Напомним, в последний раз Евгений Куйвашев посещал Нижний Тагил 5 июня. Тогда городские власти докладывали ему о работе по устранению последствий урагана.
© Павел Щербина, TagilCity.ru