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Posted 8 августа 2017, 12:05

Published 8 августа 2017, 12:05

Modified 3 августа 2022, 23:54

Updated 3 августа 2022, 23:54

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил в честь Дня города

8 августа 2017, 12:05
Приезд временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил намечен на 11 августа (пятница). Чиновник посетит некоторые городские объекты и примет участие в торжествах по случаю Дня города.

По информации чиновников Администрации Нижнего Тагила, исполняющий обязанности губернатора посетит мероприятия, приуроченные ко Дню города.

Евгений Владимирович прибудет в Нижний Тагил 11 августа. Планируется, что он примет участие в городских праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Одним из объектов в программе посещения Нижнего Тагила врио губернатора Свердловской области станет реконструируемая улица Космонавтов, сообщают представители городской общественности.

По нашим данным, планируется посещение губернатором ремонтируемой в настоящее время ул. Космонавтов рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Напомним, в последний раз Евгений Куйвашев посещал Нижний Тагил 5 июня. Тогда городские власти докладывали ему о работе по устранению последствий урагана.

© Павел Щербина, TagilCity.ru

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#Общество#Нижний Тагил#Чиновники#Администрация#Губернатор#Евгений Куйвашев#День города#Космонавтов
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